Фильм '9 1/2 недель' сравнили с '50 оттенков серого': о чем известная кинолента

Известный фильм "9 1/2 недель", который выпустили в 1986 году, сравнили с популярной лентой "50 оттенков серого". Картина Эдриана Лайна также вышла на День святого Валентина в цензурированной версии, в которой изначально вырезали эротические моменты.

Так, в следующем году "9 1/2 недель" исполнится 35 лет. Именно с этого фильма началась легитимизация провокационных сюжетов в кино США, пишет Esquire.

Как стало известно, в то время вышедший фильм раскритиковали. На сегодняшний день "9 1/2 недель" является жуткой лентой о неконтролируемой страсти.

Главные герои фильма пытались найти ответы на многие важные вопросы. Например, как пережить кризис среднего возраста или же где заканчивается флирт и начинаются настоящие отношения.

Когда главная героиня Элизабет встречает Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру, которая заставляет отказаться от прежних жизненных принципов.

Их свидания – это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда трилогии "50 оттенков серого" американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала голую грудь на церемонии закрытия 17-го Международного кинофестиваля в Марракеше.