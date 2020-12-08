Фильм "9 1/2 недель" сравнили с "50 оттенков серого": о чем известная кинолента
Известный фильм "9 1/2 недель", который выпустили в 1986 году, сравнили с популярной лентой "50 оттенков серого". Картина Эдриана Лайна также вышла на День святого Валентина в цензурированной версии, в которой изначально вырезали эротические моменты.
Так, в следующем году "9 1/2 недель" исполнится 35 лет. Именно с этого фильма началась легитимизация провокационных сюжетов в кино США, пишет Esquire.
Как стало известно, в то время вышедший фильм раскритиковали. На сегодняшний день "9 1/2 недель" является жуткой лентой о неконтролируемой страсти.
Главные герои фильма пытались найти ответы на многие важные вопросы. Например, как пережить кризис среднего возраста или же где заканчивается флирт и начинаются настоящие отношения.
Когда главная героиня Элизабет встречает Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру, которая заставляет отказаться от прежних жизненных принципов.
Их свидания – это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта.
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