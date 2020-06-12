"Евровидение: История огненной саги": чем удивит комедия о песенном конкурсе. Трейлер
Американский видеосервис Netflix представил официальный трейлер комедии "Евровидение: История огненной саги" режиссера Дэвида Добкина.
Видео появилось на YouTube-канале компании и меньше чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров.
Премьера фильма состоится 26 июня 2020 года на Netflix. По сюжету, исполнители Ларс Эрикссон и Сигрид Эриксдоттир с детства мечтали представить Исландию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Несмотря на то, что в родной стране их никто не любит и не воспринимает всерьез, такой шанс им все-таки предоставился.
Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс. В ленте также снялись: Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды), но его отменили из-за пандемии COVID-19.
В 2021 году страны-участники смогут отправить на Евровидение тех же музыкальных исполнителей, которые были выбраны для поездки в 2020 году, но артисты должны будут исполнить новые песни.
В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.
Напомним, организаторы масштабного музыкального соревнования приняли решение не менять локацию для проведения Евровидения в 2021 году. Конкурс пройдет в Роттердам.