"Евровидение: История огненной саги": чем удивит комедия о песенном конкурсе. Трейлер

Американский видеосервис Netflix представил официальный трейлер комедии "Евровидение: История огненной саги" режиссера Дэвида Добкина.

Видео появилось на YouTube-канале компании и меньше чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров.

Премьера фильма состоится 26 июня 2020 года на Netflix. По сюжету, исполнители Ларс Эрикссон и Сигрид Эриксдоттир с детства мечтали представить Исландию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Несмотря на то, что в родной стране их никто не любит и не воспринимает всерьез, такой шанс им все-таки предоставился.

Кадр из фильма "Евровидение: История огненной саги" imdb.com

Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс. В ленте также снялись: Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие.

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