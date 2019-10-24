Так получилось, что изначально Джеймса Кэмерона интересовали не только синие человечки. Многие годы он вынашивал замысел очередной фантастической истории. Полностью погрузившись в творческий процесс, режиссер начисто забыл о других проектах. Это превратило эталон фантастического фильма в ничто.

Но стоит заметить, что Кэмерон смог отвлечься от "Аватара" и сделал сразу два обнадеживающих заявления. Первое — достойное продолжение "Терминатора". И второе — экранизацию легендарной манги "Алита: Боевой ангел", права на которую маэстро купил ещё в 2000-м году. Но любовь к "Аватару" ударила Кэмерону в голову настолько, что съемками руководили другие режиссеры. Джеймс выступил всего лишь продюсером картины.

Так, над производством картины работали создатель "Города Грехов" Роберт Родригес и сценарист пятого "Терминатора" Лаэта Калогридис.

Сюжет фильма ничем не отличается от оригинала. Зритель оказывается в 29 веке, когда некий Доктор Идо обнаруживает на свалке скелет девушки-киборга. Ученому удается восстановить все, кроме памяти. Алита (такое имя девушка получила от своего спасителя) неожиданно открывает для себя невероятные навыки ведения боя.

Если говорить об очередном ремейке японской анимации, то это совершенно не подходит под описание "Алиты: Боевого ангела". Несмотря на почти два десятилетия пребывания на скамейке запасных, фильм полностью передает дух "старой школы".

Каждый кадр возвращает нас в 2007-й год, когда начался настоящий бум аниме в наших широтах. Роберт Родригес привнес в характер главной героини частичку себя. Ведь Алита такая же разносторонняя, как и сам режиссер. В наивном ангеле кроется живое оружие невероятной силы, которое способно уничтожить любого.

Простой боевик с налетом киберпанка стал глотком свежего воздуха после засилия супергеройских фильмов от Marvel и DC. "Алита: Боевой ангел" была сделана с любовью и сердцем. Именно это отличает её от "Стражей Галактики" и прочих "Мстителей".

Да, многим ценителям японской анимации фильм может не очень понравиться. Да и кровь режиссеру пришлось сделать немного другой из-за требований кинопрокатчиков. Но все же, стоит посмотреть фильм "Алита: Боевой ангел" на Divan.TV!

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