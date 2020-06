Если не море, то кино! Шезлонги и новый формат в кинотеатре 'Kinolife Cinema'

Пока ждем пляж и песок, будем встречать летние вечера под звездным небом в "Kinolife Cinema" на Арт-Заводе "Платформа". В кинотеатре ряд приятных обновлений, которыми с радостью с вами делимся.

Посмотреть фильмы теперь можно не только сидя, но и лежа. В первых рядах размещены шезлонги для зрителей, которые посетили без автомобиля.

Во время сеанса можно строить глазки своему соседу или соседке по шезлонге. Но, как говорится, look but do not touch, потому расстояние между шезлонгами - 1,5 метра, что соответствует карантинным нормам.

Также "Kinolife Cinema" установили новый большой экран. Это именно тот случай, когда размер имеет значение. Картинка стала еще более качественной, а просмотр еще более приятным.

Кроме того, на территории кинотеатра будут проходить познавательные и развлекательные ивенты. В частности, гениям, шутникам и кинолюбви теперь будет чем заняться вечером. В программе IT-митапы, стендап, творческие встречи и тому подобное.

21 июня все желающие смогут подтянуть свой английский. В этот день состоится показ криминальной романтической комедии "Жаркие летние ночи" с волшебным Тимоти Шалом в главных ролях. Фильм покажут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Трейлер:

23 июня на посетителей ждет творческая встреча с режиссером Марысей Никитюк. После общения будем смотреть ее драматический фильм "Когда падают деревья".

Персонал кинотеатра работает в масках и перчатках. Администатора не жадный и всегда рады поделиться с вами САНИТАЙЗЕР.

За обновлениями афиши следите на сайте Kinolife Cinema.