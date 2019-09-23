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23 сентября • обновлено в 06:18
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Премия "Эмми-2019": названы первые обладатели главной ТВ-награды мира

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В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе проходит церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Ею награждаются лучшие телевизионные программы, вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.

Трансляция ведется на телеканале Fox. (Здесь вы можете подробнее прочитать о претендентах на награду).

Ведущие "Эмми-2019"

Ведущие "Эмми-2019"

Премию за лучшую главную мужскую роль в комедийном сериале получил актер Билл Хейдер, сыгравший в сериале "Барри". Стоит отметить, что эта картина приносит ему Emmy второй год подряд.

Премия "Эмми-2019": названы первые обладатели главной ТВ-награды мира
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Награда в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" досталась Фиби Уоллер-Бридж за ленту "Дрянь". Актриса заработала премию "Эмми" еще и за сценарий "Дряни". За режиссуру этого сериала Emmy получил Герри Брэдбир.

Тони Шэлуб

Тони Шэлуб

Алекс Борштейн и Тони Шэлуб

Алекс Борштейн и Тони Шэлуб

Премию за лучшие роли второго плана получили Алекс Борштейн и Тони Шэлуб. Оба – за работу в сериале "Удивительная миссис Мейзел".

Новость обновляется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале.

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Место
США
Тег
Эмми
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