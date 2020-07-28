Эмми-2020: названы все номинанты на престижную премию
В Лос-Анджелесе (США) объявили всех номинантов 72-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2020 года. Культурное событие состоится 20 сентября. Ведущим мероприятия станет Джимми Киммел.
Рекордсменами стали сериалы "Хранители" (26 номинаций) и "Удивительная миссис Мейзел" (20). Сериалы, выпущенные стриминговим сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. В конкурирующего с ним телеканала HBO – 107 номинаций.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным список номинантов на премию "Эмми-2020"
Лучший драматический сериал
"Очень странные дела"
"Мандалорец"
"Корона"
"Лучше звоните Солу"
"Наследники"
"Озарк"
"Рассказ служанки"
"Убивая Еву"
Лучшая актриса в драматическом сериале
Зендея – "Эйфория"
Оливия Колман – "Корона"
Лора Линни – "Озарк"
Джоди Комер – "Убивая Еву"
Сандра О – "Убивая Еву"
Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"
Лучший актер в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун – "Это мы"
Джейсон Бэйтман – "Озарк"
Брайан Кокс – "Наследники"
Стив Карелл – "Утреннее шоу"
Билли Портер – "Поза"
Джереми Стронг – "Наследники"
Лучший комедийный сериал
"Белая ворона"
"В лучшем мире"
"Умерь свой энтузиазм"
"Метод Комински"
"Мёртв для меня"
"Удивительная миссис Мэйзел"
"Чем мы заняты в тени"
"Шитс Крик"
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рейчел Броснахан – "Удивительная миссис Мейзел"
Линда Карделлини – "Мёртв для меня"
Исса Рэй – "Белая ворона"
Кэтрин О'Хара – "Шитс Крик"
Трейси Эллис Росс – "Чёрная комедия"
Кристина Эпплгейт – "Мёртв для меня"
Лучший актер в комедийном сериале
Энтони Андерсон – "Чёрная комедия"
Майкл Дуглас – "Метод Комински"
Дон Чидл – "Черный понедельник"
Тед Дэнсон – "В лучшем мире"
Юджин Леви – "Шитс Крик"
Рами Юсеф – "Рами"
Лучший мини-сериал
"И повсюду тлеют пожары"
"Миссис Америка"
"Хранители"
"Невероятное"
"Неортодоксальная"
Лучший телефильм
"Американский сын"
"Безупречный"
"Эль Камино: Во все тяжкие"
"Несокрушимая Кимми Шмидт"
"Dolly Patton's Heartstrings"
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме
Кейт Бланшетт – "Миссис Америка"
Реджина Кинг – "Хранители"
Керри Вашингтон – "И посюду тлеют пожары"
Шира Хаас – "Неортодоксальная"
Октавия Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"
Лучший актер в мини-сериале/телефильме
Джереми Айронс – "Хранители"
Хью Джекман – "Безупречный"
Марк Руффало – "В этом я уверен"
Пол Мескал – "Нормальные люди"
Джереми Поуп – "Голливуд"
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Эмми". Прежде чем войти в концертный зал и занять свое место все знаменитости прошлись по лиловой дорожке. Смотрите самые наряды знаменитостей.