Эмми-2020: названы все номинанты на престижную премию. 24 Канал

В Лос-Анджелесе (США) объявили всех номинантов 72-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2020 года. Культурное событие состоится 20 сентября. Ведущим мероприятия станет Джимми Киммел.

Рекордсменами стали сериалы "Хранители" (26 номинаций) и "Удивительная миссис Мейзел" (20). Сериалы, выпущенные стриминговим сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. В конкурирующего с ним телеканала HBO – 107 номинаций.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным список номинантов на премию "Эмми-2020"

Лучший драматический сериал

Очень странные дела mirf.ru

"Очень странные дела"

"Мандалорец"

"Корона"

"Лучше звоните Солу"

"Наследники"

"Озарк"

"Рассказ служанки"

"Убивая Еву"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Зендея – "Эйфория"

Оливия Колман – "Корона"

Лора Линни – "Озарк"

Джоди Комер – "Убивая Еву"

Сандра О – "Убивая Еву"

Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун – "Это мы"

Джейсон Бэйтман – "Озарк"

Брайан Кокс – "Наследники"

Стив Карелл – "Утреннее шоу"

Билли Портер – "Поза"

Джереми Стронг – "Наследники"

Лучший комедийный сериал

Белая ворона ua-tv.net

"Белая ворона"

"В лучшем мире"

"Умерь свой энтузиазм"

"Метод Комински"

"Мёртв для меня"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Чем мы заняты в тени"

"Шитс Крик"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рейчел Броснахан – "Удивительная миссис Мейзел"

Линда Карделлини – "Мёртв для меня"

Исса Рэй – "Белая ворона"

Кэтрин О'Хара – "Шитс Крик"

Трейси Эллис Росс – "Чёрная комедия"

Кристина Эпплгейт – "Мёртв для меня"

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон – "Чёрная комедия"

Майкл Дуглас – "Метод Комински"

Дон Чидл – "Черный понедельник"

Тед Дэнсон – "В лучшем мире"

Юджин Леви – "Шитс Крик"

Рами Юсеф – "Рами"

Лучший мини-сериал

И повсюду тлеют пожары Vogue UA

"И повсюду тлеют пожары"

"Миссис Америка"

"Хранители"

"Невероятное"

"Неортодоксальная"

Лучший телефильм

"Американский сын"

"Безупречный"

"Эль Камино: Во все тяжкие"

"Несокрушимая Кимми Шмидт"

"Dolly Patton's Heartstrings"

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме

Кейт Бланшетт – "Миссис Америка"

Реджина Кинг – "Хранители"

Керри Вашингтон – "И посюду тлеют пожары"

Шира Хаас – "Неортодоксальная"

Октавия Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"

Лучший актер в мини-сериале/телефильме

Джереми Айронс Getty Images

Джереми Айронс – "Хранители"

Хью Джекман – "Безупречный"

Марк Руффало – "В этом я уверен"

Пол Мескал – "Нормальные люди"

Джереми Поуп – "Голливуд"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Эмми". Прежде чем войти в концертный зал и занять свое место все знаменитости прошлись по лиловой дорожке. Смотрите самые наряды знаменитостей.