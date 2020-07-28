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Эмми-2020: названы все номинанты на престижную премию

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
1,1 т.
Эмми-2020: названы все номинанты на престижную премию

Эмми-2020: названы все номинанты на престижную премию. 24 Канал

В Лос-Анджелесе (США) объявили всех номинантов 72-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2020 года. Культурное событие состоится 20 сентября. Ведущим мероприятия станет Джимми Киммел.

Рекордсменами стали сериалы "Хранители" (26 номинаций) и "Удивительная миссис Мейзел" (20). Сериалы, выпущенные стриминговим сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. В конкурирующего с ним телеканала HBO – 107 номинаций.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным список номинантов на премию "Эмми-2020"

Лучший драматический сериал

Очень странные дела

Очень странные дела mirf.ru

  • "Очень странные дела"

  • "Мандалорец"

  • "Корона"

  • "Лучше звоните Солу"

  • "Наследники"

  • "Озарк"

  • "Рассказ служанки"

  • "Убивая Еву"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Зендея – "Эйфория"

  • Оливия Колман – "Корона"

  • Лора Линни – "Озарк"

  • Джоди Комер – "Убивая Еву"

  • Сандра О – "Убивая Еву"

  • Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун – "Это мы"

  • Джейсон Бэйтман – "Озарк"

  • Брайан Кокс – "Наследники"

  • Стив Карелл – "Утреннее шоу"

  • Билли Портер – "Поза"

  • Джереми Стронг – "Наследники"

Лучший комедийный сериал

Белая ворона

Белая ворона ua-tv.net

  • "Белая ворона"

  • "В лучшем мире"

  • "Умерь свой энтузиазм"

  • "Метод Комински"

  • "Мёртв для меня"

  • "Удивительная миссис Мэйзел"

  • "Чем мы заняты в тени"

  • "Шитс Крик"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Рейчел Броснахан – "Удивительная миссис Мейзел"

  • Линда Карделлини – "Мёртв для меня"

  • Исса Рэй – "Белая ворона"

  • Кэтрин О'Хара – "Шитс Крик"

  • Трейси Эллис Росс – "Чёрная комедия"

  • Кристина Эпплгейт – "Мёртв для меня"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон – "Чёрная комедия"

  • Майкл Дуглас – "Метод Комински"

  • Дон Чидл – "Черный понедельник"

  • Тед Дэнсон – "В лучшем мире"

  • Юджин Леви – "Шитс Крик"

  • Рами Юсеф – "Рами"

Лучший мини-сериал

И повсюду тлеют пожары

И повсюду тлеют пожары Vogue UA

  • "И повсюду тлеют пожары"

  • "Миссис Америка"

  • "Хранители"

  • "Невероятное"

  • "Неортодоксальная"

Лучший телефильм

  • "Американский сын"

  • "Безупречный"

  • "Эль Камино: Во все тяжкие"

  • "Несокрушимая Кимми Шмидт"

  • "Dolly Patton's Heartstrings"

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме

  • Кейт Бланшетт – "Миссис Америка"

  • Реджина Кинг – "Хранители"

  • Керри Вашингтон – "И посюду тлеют пожары"

  • Шира Хаас – "Неортодоксальная"

  • Октавия Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"

Лучший актер в мини-сериале/телефильме

Джереми Айронс

Джереми Айронс Getty Images

  • Джереми Айронс – "Хранители"

  • Хью Джекман – "Безупречный"

  • Марк Руффало – "В этом я уверен"

  • Пол Мескал – "Нормальные люди"

  • Джереми Поуп – "Голливуд"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Эмми". Прежде чем войти в концертный зал и занять свое место все знаменитости прошлись по лиловой дорожке. Смотрите самые наряды знаменитостей.

Эммисериалкино
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