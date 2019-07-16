"Эмми-2019": названы все номинанты на премию

В Лос-Анджелесе, 16 июля, объявили всех номинантов 71-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2019 года.

Рекордсменом, как и в прошлом году, стал сериал "Игра престолов", получивший 32 номинации. OBOZREVATEL публикует полный список номинантов на премию "Эмми-2019".

Лучший драматический сериал:

"Игра престолов" iGuides

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Телохранитель" (Bodyguard)

"Игра престолов" (Game of Thrones)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Озарк" (Ozark)

"Поза" (Pose)

"Наследники" (Succession)

"Это мы" (This Is Us)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмилия Кларк "Игра престолов" - 8 сезон

Эмилия Кларк – "Игра престолов"

Джоди Комер – "Убивая Еву"

Виола Дэвис – "Как избежать наказания за убийство"

Лора Линни – "Озарк"

Мэнди Мур – "Это мы"

Сандра О – "Убивая Еву"

Робин Райт – "Карточный домик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман – "Озарк" "Кинотеатр.ру"

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Стерлинг К. Браун – "Это мы"

Кит Харингтон – "Игра престолов"

Боб Оденкерк – "Лучше звоните Солу"

Билли Портер – "Поза"

Майло Вентимилья – "Это мы"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Гвендолин Кристи – "Игра престолов" gameme.eu

Гвендолин Кристи – "Игра престолов"

Лина Хиди – "Игра престолов"

Джулия Гарнер – "Озарк"

Фиона Шоу – "Убивая Еву"

Софи Тернер – "Игра престолов"

Мэйси Уильямс – "Игра престолов"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Алфи Аллен – "Игра престолов" Кадр из сериала

Алфи Аллен – "Игра престолов"

Джонатан Бэнкс – "Лучше звоните Солу"

Николай Костер-Вальдау – "Игра престолов"

Джанкарло Эспозито – "Лучше звоните Солу"

Майкл Келли – "Карточный домик"

Крис Салливан – "Это мы"

Лучший комедийный сериал

"В лучшем мире" (The Good Place) Кино-Театр.РУ

"В лучшем мире" (The Good Place)

"Барри" (Barry)

"Дрянь" (Fleabag)

"Жизнь матрешки" (Russian Doll)

"Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон

Энтони Андерсон – "Повзрослевшие"

Дон Чидл – "Черный понедельник"

Тед Дэнсон – "В лучшем мире"

Майкл Дуглас – "Метод Комински"

Билл Хейдер – "Барри"

Юджин Леви – "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт (справа) MEDIA-NEWS

Кристина Эпплгейт – "Мертв для меня"

Рейчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мейзел"

Джулия Луис-Дрейфус – "Вице-президент"

Наташа Лионн – "Жизнь матрешки"

Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"

Фиби Уоллер-Бридж – "Дрянь"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин – "Метод Комински"

Энтони Кэрриган – "Барри"

Тони Хейл – "Вице-президент"

Стивен Рут – "Барри"

Тони Шэлуб – "Удивительная миссис Мейзел"

Генри Уинклер – "Барри"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн – "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Анна Кламски – "Вице-президент" (Veep)

Оливия Колман – "Дрянь" (Fleabag)

Сиан Клиффорд – "Дрянь" (Fleabag)

Бетти Гилпин – "Блеск" (Glow)

Сара Голдберг – "Барри" (Barry)

Марин Хинкль – "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кейт Маккиннон – "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучший мини-сериал

"Чернобыль" (Chernobyl)

"Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

"Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

"Острые предметы" (Sharp Objects)

"Когда они нас увидят" (When They See Us)

Лучший фильм

"Черное зеркало: Брандашмыг" (Black Mirror: Bandersnatch)

"Король Лир" (King Lear)

"Брексит" (Brexit: The Uncivil War)

"Дэдвуд" (Deadwood)

"Мой ужин с Эрве" (My Dinner with Hervé)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

Эми Адамс – "Острые предметы" (Sharp Objects)

Патрисия Аркетт – "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

Онжаню Эллис – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

Джои Кинг – "Притворство" (The Act)

Ниси Нэш – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

Мишель Уильямс – "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

Махершала Али – "Настоящий детектив" (True Detective)

Бенисио Дель Торо – "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

Ричард Харрис – "Чернобыль" (Chernobyl)

Сэм Рокуэлл – "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

Джаррель Джером – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

Хью Грант – "Чрезвычайно английский скандал" (A Very English Scandal)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Игра престолов" взяла 22 номинации, включая и "Лучший драматический сериал".

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