Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Эмми-2019": названы все номинанты на премию

675 Читать материал на украинском

В Лос-Анджелесе, 16 июля, объявили всех номинантов 71-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2019 года.

Рекордсменом, как и в прошлом году, стал сериал "Игра престолов", получивший 32 номинации. OBOZREVATEL публикует полный список номинантов на премию "Эмми-2019".

Лучший драматический сериал:

"Игра престолов"

"Игра престолов"

iGuides

  • "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

  • "Телохранитель" (Bodyguard)

  • "Игра престолов" (Game of Thrones)

  • "Убивая Еву" (Killing Eve)

  • "Озарк" (Ozark)

  • "Поза" (Pose)

  • "Наследники" (Succession)

  • "Это мы" (This Is Us)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

"Игра престолов" - 8 сезон

  • Эмилия Кларк – "Игра престолов"

  • Джоди Комер – "Убивая Еву"

  • Виола Дэвис – "Как избежать наказания за убийство"

  • Лора Линни – "Озарк"

  • Мэнди Мур – "Это мы"

  • Сандра О – "Убивая Еву"

  • Робин Райт – "Карточный домик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Джейсон Бейтман – "Озарк"

"Кинотеатр.ру"

  • Джейсон Бейтман – "Озарк"

  • Стерлинг К. Браун – "Это мы"

  • Кит Харингтон – "Игра престолов"

  • Боб Оденкерк – "Лучше звоните Солу"

  • Билли Портер – "Поза"

  • Майло Вентимилья – "Это мы"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Гвендолин Кристи – "Игра престолов"

Гвендолин Кристи – "Игра престолов"

gameme.eu

  • Гвендолин Кристи – "Игра престолов"

  • Лина Хиди – "Игра престолов"

  • Джулия Гарнер – "Озарк"

  • Фиона Шоу – "Убивая Еву"

  • Софи Тернер – "Игра престолов"

  • Мэйси Уильямс – "Игра престолов"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Алфи Аллен – "Игра престолов"

Алфи Аллен – "Игра престолов"

Кадр из сериала

  • Алфи Аллен – "Игра престолов"

  • Джонатан Бэнкс – "Лучше звоните Солу"

  • Николай Костер-Вальдау – "Игра престолов"

  • Джанкарло Эспозито – "Лучше звоните Солу"

  • Майкл Келли – "Карточный домик"

  • Крис Салливан – "Это мы"

Лучший комедийный сериал

"В лучшем мире" (The Good Place)

"В лучшем мире" (The Good Place)

Кино-Театр.РУ

  • "В лучшем мире" (The Good Place)

  • "Барри" (Barry)

  • "Дрянь" (Fleabag)

  • "Жизнь матрешки" (Russian Doll)

  • "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

  • "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон

Энтони Андерсон

  • Энтони Андерсон – "Повзрослевшие"

  • Дон Чидл – "Черный понедельник"

  • Тед Дэнсон – "В лучшем мире"

  • Майкл Дуглас – "Метод Комински"

  • Билл Хейдер – "Барри"

  • Юджин Леви – "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт (справа)

Кристина Эпплгейт (справа)

MEDIA-NEWS

  • Кристина Эпплгейт – "Мертв для меня"

  • Рейчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мейзел"

  • Джулия Луис-Дрейфус – "Вице-президент"

  • Наташа Лионн – "Жизнь матрешки"

  • Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"

  • Фиби Уоллер-Бридж – "Дрянь"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин – "Метод Комински"

  • Энтони Кэрриган – "Барри"

  • Тони Хейл – "Вице-президент"

  • Стивен Рут – "Барри"

  • Тони Шэлуб – "Удивительная миссис Мейзел"

  • Генри Уинклер – "Барри"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн – "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

  • Анна Кламски – "Вице-президент" (Veep)

  • Оливия Колман – "Дрянь" (Fleabag)

  • Сиан Клиффорд – "Дрянь" (Fleabag)

  • Бетти Гилпин – "Блеск" (Glow)

  • Сара Голдберг – "Барри" (Barry)

  • Марин Хинкль – "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

  • Кейт Маккиннон – "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучший мини-сериал

  • "Чернобыль" (Chernobyl)

  • "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

  • "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

  • "Острые предметы" (Sharp Objects)

  • "Когда они нас увидят" (When They See Us)

Лучший фильм

"Эмми-2019": названы все номинанты на премию

  • "Черное зеркало: Брандашмыг" (Black Mirror: Bandersnatch)

  • "Король Лир" (King Lear)

  • "Брексит" (Brexit: The Uncivil War)

  • "Дэдвуд" (Deadwood)

  • "Мой ужин с Эрве" (My Dinner with Hervé)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Эми Адамс – "Острые предметы" (Sharp Objects)

  • Патрисия Аркетт – "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

  • Онжаню Эллис – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

  • Джои Кинг – "Притворство" (The Act)

  • Ниси Нэш – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

  • Мишель Уильямс – "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Махершала Али – "Настоящий детектив" (True Detective)

  • Бенисио Дель Торо – "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

  • Ричард Харрис – "Чернобыль" (Chernobyl)

  • Сэм Рокуэлл – "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

  • Джаррель Джером – "Когда они нас увидят" (When They See Us)

  • Хью Грант – "Чрезвычайно английский скандал" (A Very English Scandal)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Игра престолов" взяла 22 номинации, включая и "Лучший драматический сериал".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel