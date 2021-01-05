Эксперты назвали самые лучшие фильмы ужасов 2020 года

Эксперты американского журнала Variety обнародовали список лучших фильмов ужасов 2020 года. В перечне оказалось множество известных картин.

Всего в рейтинг вошли 18 фильмов. В тройку лидеров попали киноленты "Ад по соседству", "Мои волосы хотят убивать" и "Чистота крови". Об этом сообщает издание Variety.

Кроме того, киноэксперты выделили фильмы на тему самоизоляции: "Под водой", "Сторожка", "Кто не спрятался", "В чужой шкуре" и "Реликвия".

Также в рейтинг попали ленты "Гретель и Гензель" о ведьме и голоде, и "Его дом" о супругах из Южного Судана.

Добавим, что среди известных картин популярными оказались "Человек-невидимка", "Астрал. Онлайн", "Я подумываю со всем этим покончить" и многие другие.

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