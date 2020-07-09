Екатерине Гусевой – 44: как изменилась звезда "Бригады"

Российская актриса Екатерина Гусева, звезда русского классического мюзикла "Норд-Ост" и культового сериала 2000-х "Бригада" празднует свой день рождения. 9 июля ей исполнилось 44 года.

Гусева считается одной из самых востребованных и красивых актрис России. OBOZREVATEL решил показать, как она изменилась с начала своей карьеры.

Гусева в детстве Uznayvse.ru

С ранних лет Екатерина Гусева занималась всевозможными видами спорта и танцами. Сейчас она уделяет много времени время плаванию, дыхательной гимнастике "цигун" и даже тайскому боксу.

Гусева в детстве Uznayvse.ru

Одним из важных факторов, которые помогают актрисе выглядеть в 40 заметно младше своего возраста – это полноценный сон, как считает актриса. А еще – поддержка семьи: Екатерина 24 года живет в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Пара воспитывает двоих детей: сына Алексея и дочь Анну.

Семья Екатерины Гусевой LIVEstory

Одной из ключевых ролей Екатерины Гусева является работа в сериале "Бригада", где она сыграла жену криминального авторитета Саши Белого (сыграл Сергей Безруков) – Ольгу Белову. Сериал вышел на экраны в 2002 году.

Как Екатерина Гусева выглядела на момент съемок "Бригады" LIVEstory

Как менялась внешность Екатерины Гусевой:

Гусева в юности Uznayvse.ru

Гусева в начале карьеры Uznayvse.ru

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас LIVEstory

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Instagram Екатерины Гусевой

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Dni.ru

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Dni.ru

Гусева с мужем Dni.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Сергей Безруков, сыгравший главную роль в сериале "Бригада", поделился редкими кадрами со съемок. Архивные снимки спровоцировали ажиотаж в сети.