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Екатерине Гусевой – 44: как изменилась звезда "Бригады"

Ева Романова
Кино
3,0 т.
Екатерина Гусева празднует день рождения

Екатерина Гусева празднует день рождения. kremlinpalace.org

Российская актриса Екатерина Гусева, звезда русского классического мюзикла "Норд-Ост" и культового сериала 2000-х "Бригада" празднует свой день рождения. 9 июля ей исполнилось 44 года.

Гусева считается одной из самых востребованных и красивых актрис России. OBOZREVATEL решил показать, как она изменилась с начала своей карьеры.

Гусева в детстве

Гусева в детстве Uznayvse.ru

С ранних лет Екатерина Гусева занималась всевозможными видами спорта и танцами. Сейчас она уделяет много времени время плаванию, дыхательной гимнастике "цигун" и даже тайскому боксу.

Гусева в детстве

Гусева в детстве Uznayvse.ru

Одним из важных факторов, которые помогают актрисе выглядеть в 40 заметно младше своего возраста – это полноценный сон, как считает актриса. А еще – поддержка семьи: Екатерина 24 года живет в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Пара воспитывает двоих детей: сына Алексея и дочь Анну.

Семья Екатерины Гусевой

Семья Екатерины Гусевой LIVEstory

Одной из ключевых ролей Екатерины Гусева является работа в сериале "Бригада", где она сыграла жену криминального авторитета Саши Белого (сыграл Сергей Безруков) – Ольгу Белову. Сериал вышел на экраны в 2002 году.

Как Екатерина Гусева выглядела на момент съемок "Бригады"

Как Екатерина Гусева выглядела на момент съемок "Бригады" LIVEstory

Как менялась внешность Екатерины Гусевой:

Гусева в юности

Гусева в юности Uznayvse.ru

Гусева в начале карьеры

Гусева в начале карьеры Uznayvse.ru

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас LIVEstory

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Instagram Екатерины Гусевой

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Dni.ru

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас

Как Екатерина Гусева выглядит сейчас Dni.ru

Гусева с мужем

Гусева с мужем Dni.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Сергей Безруков, сыгравший главную роль в сериале "Бригада", поделился редкими кадрами со съемок. Архивные снимки спровоцировали ажиотаж в сети.

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