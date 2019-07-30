"Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка": трейлер, где смотреть онлайн, отзывы

Джей и Молчаливый Боб – эпизодические персонажи всех фильмов известного режиссера Кевина Смита, которые в какой-то момент настолько увлекли зрителей, что даже получили свой сольный кинофильм "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" в 2001 году.

С тех пор поклонники с нетерпением ждали, когда же эти узнаваемые ребята вновь где-нибудь покажутся, и очень позитивно восприняли весть о втором сольнике под названием "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка".

Что о нем известно? Какие актеры приняли участие в съемках? И что за приключения ждут всеми любимую парочку?

Когда выйдет фильм "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" 2019?

Мировая премьера кинофильма "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" запланирована на 15 октября 2019 года. Пока что неизвестно, будет ли фильм показан в Украине или же не пройдет цензуру.

О чем был предыдущий фильм?

Джей и Молчаливый Боб такие колоритные ребята, что один художник использовал их образы для своего комикса "Пыхарь и Хроник". Тот неожиданно стал очень популярным, им заинтересовались голливудские режиссеры с намерением немедленно начать съемки экранизации.

Друзья совсем не польщены таким успехом, ведь они не получают ровным счетом никакой выгоды. Их образы нагло эксплуатируют! Не в силах стерпеть такое оскорбление, Джей и Молчаливый Боб собираются сорвать съемки фильма, чего бы им это не стоило.

О чем будет фильм "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" 2019?

Сюжеты первого и второго фильмов будут перекликаться, но режиссер гарантирует, что премьера всех приятно удивит. Это новый подход к старой истории, незаурядное развитие ситуации, которую многие уже не раз наблюдали.

Краткий синопсис сюжета

Джей и Молчаливый Боб встречаются со своим адвокатом, на повестке дня стоит серьезнейший вопрос: как сорвать съемки ремейка фильма "Пыхарь и Хроник"? В силу бюрократических проволочек они потеряли контроль над собственным детищем и теперь их знаменитые образы собираются использовать какие-то проходимцы. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

Друзья планируют срочную поездку в Голливуд, собираясь всеми силами мешать съемочному процессу. С ними отправляется потерянная и только что найденная дочь Джея Милли, а также ее воинственные подруги. Они в любой момент готовы оказать Джею и Молчаливому Бобу посильную помощь!

Где смотреть фильм "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" 2019?

Если фильм будет показан в кинотеатре, то это отличный повод собраться компанией друзей и весело провести время за просмотром премьеры. А если нет, то придется подождать до тех пор, пока новинка про двух лучших друзей не появится в свободном доступе.

Кто снял фильм "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка"?

Никто не способен снять новую историю про Джея и Молчаливого Боба, кроме Кевина Смита, который, собственно, и исполняет роль последнего. Он же написал сценарий, что неудивительно.

Кевин Смит – талантливейший человек, который снимает первоклассные американские комедии в духе девяностых годов, и поддерживает самые разные проекты, включая документальные фильмы (в частности фильм "Гей-бар в маленьком городе", посвященный дискриминации ЛГБТ-сообщества).

О нем всегда положительно отзываются как коллеги, так и многочисленные поклонники.

Трейлер фильма "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка"

Трейлер фильма уже демонстрирует качество грядущей классической американской комедии: он динамичный, яркий и очень смешной. Поклонники встретили видеоролик положительно, разочарованных комментариев минимум, который в сравнении можно даже не учитывать. С ними можно ознакомиться ниже.

Вы можете посмотреть трейлер фильма "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" 2019 прямо сейчас:

Отзывы на "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка"

Как уже было сказано выше, поклонники встретили трейлер очень положительно. На YouTube видео набрало почти 8 тысяч лайков и всего несколько сотен дизлайков.

"Единственный перезапуск, который я жду", "Отсылка на отсылке, шедевр", "80% еще не родились при выходе первого фильма", "Это слезы. Слезы счастья. Дождался", "В знак уважения к прошлым фильмам посмотрю, но не уверен что фильм хороший", "Вот действительно, что мы все ждем с нетерпением", — написали в комментариях.

Актерский состав

Разумеется, к своим ролям вернулись Джейсон Мьюз (Джей) и Кевин Смит (Молчаливый Боб). Как же иначе? Никто даже представить не может, чтобы эти образы воплощал на экране кто-то иной.

Также ключевые роли в фильме сыграли Харли Квин Смит (Милли Фолкен), Апарна Бриэль (Джихад), Шэннон Элизабет (Джастис).

В этом кинофильме по-настоящему звездный каст, в эпизодических ролях появляются очень известные актеры, такие как: Джо Манганьелло ("Супер Майк"), Джастин Лонг ("Нас приняли!"), Джейсон Бриггс ("Американский пирог"), Джеймс Ван Дер Бик ("Бухта Доусона"), Мелисса Бенойст ("Супергерл"), Крис Вуд ("Дневники вампира"), Бен Аффлек ("Исчезнувшая"), Мэтт Деймон ("Марсианин").

Самые внимательные могут заметить в фильме Гранта Гастина ("Флеш"), Николаса Кейджа ("Призрачный гонщик"), Криса Хемсворта ("Тор"), Розарио Доусон ("Сорвиголова"), и многих других. Видимо, Кевин Смит привлек к съемкам всех своих знакомых знаменитостей.

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