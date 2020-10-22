Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге Справедливости"

Американский актер Джаред Лето появится в режиссерской версии "Лиги Справедливости" от Зака ​​Снайдера в роли Джокера. Лента выйдет на платформе HBO Max в 2021 году.

Так, режиссер пригласил звезду, чтобы доснять несколько эпизодов для обновленной версии фильма. В дополнительных съемках также примут участие Бен Аффлек, Рэй Фишер и Эмбер Херд, пишет The Hollywood Reporter.

Также известно, что Снайдер будет сам реализовывать свой замысел. С проекта ушли продюсеры первой версии фильма Джон Берг и Джефф Джонс. Их имена будут удалены из титров новой версии фильма.

Напомним, "Лига справедливости" вышла в прокат в 2017 году. Лента не впечатлила критиков и зрителей. Фанаты требовали от авторов проекта опубликовать версию Зака ​​Снайдера, который был вынужден оставить фильм на стадии монтажа из-за самоубийства дочери. В результате монтажом "Лиги Справедливости" занимался Джосс Уидон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.