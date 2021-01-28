"Дьявол в деталях": о чем фильм и объяснение концовки

В некоторых кинотеатрах мира уже состоялась премьера нашумевшего фильма "Дьявол в деталях" о серийном убийце из 90-х. Релиз картины на стриминговом сервисе HBO Max запланирован на 29 января.

Так, пользователи соцсетей, которые посмотрели ленту, начали массово критиковать ее из-за "непонятной концовки". В связи с этим издание Pluggedin рассказало о чем фильм "Дьявол в деталях", а также чем он закончился (чтобы просмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

По сюжету, заместителя шерифа округа Керн Джо Дикона отправляют в Лос-Анджелес – обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дикона, и он неофициально привлекает его к расследованию. И тут начинают вскрываться карты.

Примерно в середине фильма зрителей знакомят с молодым человеком по имени Альберт Спарма, который увлекается расследованиями и имеет привычку часто менять место работы. Главные герои уверены, что именно он ответственен за убийства девушек, поэтому начинают следить за домом подозреваемого. В какой-то момент Дикон решает отойти в магазин. Увидев это, Спарма выходит и предлагает Бэкстеру прокатиться – показать, где он зарыл недавнюю жертву.

По приезду, Джим начинает копать место, где якобы зарыта девушка. Однако позже выясняется, что Спарма обманул его – он никого не убивал, а просто решил поиграть с полицией. Это выводит из себя Бэкстера, поэтому он бьет лопатой Альберта и убивает молодого человека.

Спустя несколько минут за Бэкстером приезжает Дикон и, понимая, что произошло, говорит "напарнику" зарыть тело, пока сам избавляется от вещей и машины убитого. И, как оказывается, он уже имеет опыт в сокрытии улик. Во флэшбэке показывают, как Дикон случайно выстреливает в девушку в лесу. Затем вместе с женой решает скрыть, как погибла жертва.

Как отмечает издание, в фильме не разъясняется, как были убиты остальные девушки и вообще, убил ли их всех Дикон. Поэтому нельзя однозначно сказать, являлся ли погибший Альберт Спарма невиновным. Ведь в финале разыскивают маньяка, полностью совпадающего с ним по описанию.

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