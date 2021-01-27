"Друзья", "Игра престолов", "Бриджертоны": опубликованы самые неловкие киноляпы в известных сериалах

Даже в самых рейтинговых сериалах, таких как "Игра престолов", "Друзья" и других, операторы могут допускать ошибки и случайно засветить в кадре лишний предмет.

Как сообщает The Sun, зрители заметили новые киноляпы во многих известных сериалах, которые трудно было увидеть при первом просмотре. Так, в нашумевшем сериале "Бриджертоны", в основе сюжета которого интриги и жизненная суета незамужних девиц в Лондоне в 1813 году, видели желтую разметку на дорогах.

Поклонники "Бриджертонов" заметили современную дорожную разметку рядом с конными экипажами. Скриншот

Кроме того, в этом сериале Netflix в одной из серий был замечен современный "плакат Primark".

Но колоритный телесериал о герцогах и принцах – далеко не первое шоу, в котором присутствует человеческий фактор.

Еще в одном сериале, похожем по тематике с "Бриджертонами", "Аббатство Даунтон" в одной из сцен была замечена пластиковая бутылка из-под воды. Она стояла прямо на каминной полке позади актеров.

Аббатство Даунтон. Киноляп - бутылка на камине Скриншот

В одном из кадров "Короны" от Netflix зрители увидели современное здание, которое во время правления молодой королевы Великобритании Елизаветы II еще не было построено.

В одном из кадров "Короны" от Netflix зрители увидели современное здание, Скриншот

А в одном из эпизодов "Игры Престолов" был замечен пластиковый стаканчик из-под кофе на столе переговоров в древнем замке. На заднем фоне в толпе засветились члены съемочной группы, а также в кадр сериала о древних временах попало зарядное устройство для ноутбука.

В кадр попало зарядное устройство для ноутбука Скриншот

Более того, за Стеной героям "Игры престолов" пришлось столкнуться не только с ходоками, но и с автомобилем, который разъезжал по заснеженным горам.

Пикап заметили в кадре "Игры престолов" Скриншот

Дейенерис не смогла отказаться от стаканчика капучинно во время съемок. Скриншот

А благодаря постоянным повторным показам "Друзей" по телевизору зоркие фанаты также заметили оператора в квартире Моники в одной из серий.

В квартире Моники был замечен оператор Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом фильме Тарантино нашли грубый киноляп. Так, в фильме "Однажды в Голливуде" часы на руке героя Брэда Питта появились в 1970 году, а действие киноленты разворачивается в 1969-м.