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31 марта • обновлено в 07:24
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Друг Кошевого и звезда "Слуги народа": как 37-летний Мика Фаталов попал в "Квартал 95"

4.2т
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Актер, шоумен, ведущий, концертный директор студии "Квартал 95" Мика Фаталов 31 марта отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL подготовил информацию о том, каким был творческий путь артиста и как он стал звездой "Квартала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мика Фаталов в сериале "Слуга народа"

Мика Фаталов в сериале "Слуга народа"

instagram.com/mikafatalov

Мика Тосунян (Фаталов – фамилия матери) родился 31 марта 1983 года в Баку, Азербайджан.

В 1989 году семья переехала в Украину, где Фаталов окончил Луганский колледж культуры и искусств и Луганский государственный институт культуры и искусств.

Мика Фаталов и Евгений Кошевой

Мика Фаталов и Евгений Кошевой

instagram.com/mikafatalov

Мика Фаталов и Владимир Зеленский

Мика Фаталов и Владимир Зеленский

instagram.com/mikafatalov

Мика Фаталов, как и его однокурсник и будущий коллега по "Кварталу" Евгений Кошевой, упешно играл в КВН, – в составе команд "ВаБанк", "Кого позвать".

В 2004 году Мика Фаталов начал сотрудничать с "Кварталом 95", а в 2008-м переехал в Киев.

С 2012 года выступает в основном актерском составе "Вечернего Квартала".

Также Мика Фаталов снимается в кино и проектах студии "Квартал 95", таких как мюзикл "Как казаки", 3D-комедия "Ржевский против Наполеона", проекты "Пороблено в Украине", "Вечерний Киев" и других.

✌️🤙

Допис, поширений Мика Фаталов (@mikafatalov)

31.12 Стерео Плаза

Допис, поширений Мика Фаталов (@mikafatalov)

А в сериале "Слуга народа" Фаталов сыграл главу СБУ – честного и принципиального борца с коррупцией.

Мика Фаталов женат, вместе с женой Милой воспитывает дочь Еву от первого брака супруги и общего сына Лионеля.

Мика Фаталов с женой Милой

Мика Фаталов с женой Милой

stuki-druki.com

👋🏻 🗺😀🤟👌🏻

Допис, поширений Мика Фаталов (@mikafatalov)

#квартал95

Допис, поширений Мика Фаталов (@mikafatalov)

#nofilter #Lena

Допис, поширений Мика Фаталов (@mikafatalov)

Отметим, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Владимир Зеленский и его студия "95 квартал" шутили над президентом России Владимиром Путиным.

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Читайте все новости по теме "Звездный бэкстейдж" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Звездный бэкстейдж
Персона
Мика Фаталов
Место
Украина
Теги
день рождения кино Сериал Слуга Народа сериал актер люди Квартал 95 шоу-бизнес шоу звезды
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