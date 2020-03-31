Друг Кошевого и звезда "Слуги народа": как 37-летний Мика Фаталов попал в "Квартал 95"

Актер, шоумен, ведущий, концертный директор студии "Квартал 95" Мика Фаталов 31 марта отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL подготовил информацию о том, каким был творческий путь артиста и как он стал звездой "Квартала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мика Фаталов в сериале "Слуга народа" instagram.com/mikafatalov

Мика Тосунян (Фаталов – фамилия матери) родился 31 марта 1983 года в Баку, Азербайджан.

В 1989 году семья переехала в Украину, где Фаталов окончил Луганский колледж культуры и искусств и Луганский государственный институт культуры и искусств.

Мика Фаталов и Евгений Кошевой instagram.com/mikafatalov

Мика Фаталов и Владимир Зеленский instagram.com/mikafatalov

Мика Фаталов, как и его однокурсник и будущий коллега по "Кварталу" Евгений Кошевой, упешно играл в КВН, – в составе команд "ВаБанк", "Кого позвать".

В 2004 году Мика Фаталов начал сотрудничать с "Кварталом 95", а в 2008-м переехал в Киев.

С 2012 года выступает в основном актерском составе "Вечернего Квартала".

Также Мика Фаталов снимается в кино и проектах студии "Квартал 95", таких как мюзикл "Как казаки", 3D-комедия "Ржевский против Наполеона", проекты "Пороблено в Украине", "Вечерний Киев" и других.

А в сериале "Слуга народа" Фаталов сыграл главу СБУ – честного и принципиального борца с коррупцией.

Мика Фаталов женат, вместе с женой Милой воспитывает дочь Еву от первого брака супруги и общего сына Лионеля.

Мика Фаталов с женой Милой stuki-druki.com

Отметим, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Владимир Зеленский и его студия "95 квартал" шутили над президентом России Владимиром Путиным.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!