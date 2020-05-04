Драма "Жизнь прекрасна" на СТБ покорила украинцев: где смотреть все серии онлайн

Украинский телеканал СТБ представил громкую премьеру – сериал "Жизнь прекрасна", который сразу полюбился зрителям.

OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал "Жизнь прекрасна" и где смотреть онлайн все серии (видео опубликованы в конце материала).

Сериал "Жизнь прекрасна" Тeleportal.ua

О чем сериал "Жизнь прекрасна"

Сериал "Жизнь прекрасна" рассказывает историю о любви, расставании и поисках себя.

Главная героиня мелодрамы Светлана – обычная домохозяйка. Она ушла из университета после второго курса, чтобы посвятить свою жизнь мужу и новорожденной дочери. Прошло двадцать лет, и чувства между супругами охладели. Муж Светланы встретил другую женщину и подал на развод.

В жизни Светланы наступила черная полоса. Ей 43 года, и при этом у нее нет опыта работы. Женщина осталась без средств к существованию. Ее дочери Елене 19 лет, девушка учится на дневном отделении университета, поэтому тоже не может найти работу на полный день.

Кадр из сериала "Жизнь прекрасна" YouTube

У Светы есть подруга Мила, которая пытается доказать Светлане, что после развода жизнь только начинается. Мила изо всех сил старается "расшевелить" подругу. Ради этого она даже затаскивает подругу-тихоню в клуб.

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Константин Стрельников, Дмитрий Ульянов, Мария Климова, Ксения Лукьянчикова, Алиса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталья Доля

"Жизнь прекрасна": исполнительница главной роли Анна Миклош Тeleportal.ua

Сериал "Жизнь прекрасна": где смотреть все серии онлайн

Чувственная мелодрама "Жизнь прекрасна" выходила на СТБ по будням в 20:15. Зрителям показали 4 серии.

Все серии "Жизнь прекрасна" можно посмотреть онлайн после телевизионного показа на официальном сайте канала СТБ, а также на сервисе "Телепортал".

Будут ли опубликованы серии на видеохостинге YouTube – неизвестно. Там вы можете смотреть онлайн все серии в сокращенном варианте.

"Жизнь прекрасна": 1 серия смотреть онлайн

"Жизнь прекрасна": 2 серия смотреть онлайн

"Жизнь прекрасна": 3 серия смотреть онлайн

"Жизнь прекрасна": 4 серия смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал СТБ презентовал медицинскую остросюжетную мелодраму "Акушерка".