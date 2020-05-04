Драма "Жизнь прекрасна" на СТБ покорила украинцев: где смотреть все серии онлайн
Украинский телеканал СТБ представил громкую премьеру – сериал "Жизнь прекрасна", который сразу полюбился зрителям.
OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал "Жизнь прекрасна" и где смотреть онлайн все серии (видео опубликованы в конце материала).
О чем сериал "Жизнь прекрасна"
Сериал "Жизнь прекрасна" рассказывает историю о любви, расставании и поисках себя.
Главная героиня мелодрамы Светлана – обычная домохозяйка. Она ушла из университета после второго курса, чтобы посвятить свою жизнь мужу и новорожденной дочери. Прошло двадцать лет, и чувства между супругами охладели. Муж Светланы встретил другую женщину и подал на развод.
В жизни Светланы наступила черная полоса. Ей 43 года, и при этом у нее нет опыта работы. Женщина осталась без средств к существованию. Ее дочери Елене 19 лет, девушка учится на дневном отделении университета, поэтому тоже не может найти работу на полный день.
У Светы есть подруга Мила, которая пытается доказать Светлане, что после развода жизнь только начинается. Мила изо всех сил старается "расшевелить" подругу. Ради этого она даже затаскивает подругу-тихоню в клуб.
В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Константин Стрельников, Дмитрий Ульянов, Мария Климова, Ксения Лукьянчикова, Алиса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталья Доля
Сериал "Жизнь прекрасна": где смотреть все серии онлайн
Чувственная мелодрама "Жизнь прекрасна" выходила на СТБ по будням в 20:15. Зрителям показали 4 серии.
Все серии "Жизнь прекрасна" можно посмотреть онлайн после телевизионного показа на официальном сайте канала СТБ, а также на сервисе "Телепортал".
Будут ли опубликованы серии на видеохостинге YouTube – неизвестно. Там вы можете смотреть онлайн все серии в сокращенном варианте.
"Жизнь прекрасна": 1 серия смотреть онлайн
"Жизнь прекрасна": 2 серия смотреть онлайн
"Жизнь прекрасна": 3 серия смотреть онлайн
"Жизнь прекрасна": 4 серия смотреть онлайн
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал СТБ презентовал медицинскую остросюжетную мелодраму "Акушерка".