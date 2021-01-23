Лучшие сцены из кино, которые точно заставят смеяться. Видео

Рассмешить кого-либо всегда было труднее, чем вызвать любую другую эмоцию. Это объясняется тем, что чувство юмора у всех абсолютно разное.

А вот довести человека до истерического хохота и вовсе непосильная задача. Для тех, кто давно не надрывал живот от смеха, предлагаем наш скромный список самых смешных моментов из известных фильмов и сериалов разных лет.

OBOZREVATEL собрал топ-7 самых запоминающихся моментов, которые вызовут не только улыбку, а и ностальгию по давно забытым фильмам.

1. Мистер Бин (1990 – 1995)

Кто не смотрел "Мистера Бина", тот точно родился в другом столетии. Нелепые шутки и выходки этого мужчины в неаккуратном костюме и с дипломатом в свое время смешили своей абсурдностью и полным непониманием того, что происходит на экране. Ведь герой – просто идеальный юмористический персонаж: нелепый внешне и пакостный внутри. Бин все время попадет в неловкие ситуации и вредит окружающим. Так, эта сцена с приветственным жестом давно гуляет по просторам сети.

2. Друзья (1994 – 2004)

В этом сериале множество разных забавных ситуаций, от которых хочется истерически биться со смеху и плакать от ностальгии. Игра актеров "Друзей" на высоте. Чего только стоит задувание свечей на торте в день 30-летия Джоуи, когда он напоминал Богу о договоренности, что все будут взрослеть, кроме него. Но мы выбрали сцену из сериала именно с участием Моники. Ведь, как известно, она – самая строгая и благовоспитанная среди всех друзей. Поэтому эпизод с Чендлером, Моникой и индейкой на голове запомнилась как один из самых смешных в ситкоме.

3. Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке (1992)

Хотя и в первой части фильма "Один дома" забавных моментов достаточно много, вторая все же изобилует абсурдными и смешными ситуациями. Так, одной из таких является момент розыгрыша, когда Кевин пытался сбежать от работников нью-йоркского отеля.

4. Волк с Уолл-стрит (2013)

"Волк с Уолл-стрит" – это не столько фильм об успехе конкретного дельца Джордана Белфорта, сколько насмешка над пресловутым обществом потребления и его ценностями. Сюжет наверняка все знают, но вот сцена, когда Белфорт, находясь под запрещенными веществами, пытается доползти до своей машины, может заставить смеяться снова и снова. ДиКаприо настолько виртуозно и реалистично сыграл состояние своего героя, с невнятной речью, мимикой и такими ужимками, что не улыбнуться его игре просто невозможно. Это и не удивительно, ведь во время съемок фильма Лео консультировал реальный Джордан Белфорт.

5. Пираты Карибского моря (2003 – 2017)

Легендарная пиратская эпопея с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья не вызовет приятную ностальгию разве что у тех, кто ее не смотрел. Во всех пяти фильмах искрометного юмора предостаточно: – Джек в колесе, размноженный Джек на палубе "Жемчужины", Джек, спутавший испанский монастырь с борделем и многое другое. Сцена ниже покажет момент побега Воробья от короля Георга II.

6. Остин Пауэрс: Голдмембер (2002)

Остин Пауэрс – самая отъявленная пародия на британские фильмы о шпионах. В третьей части к Пауэрсу присоединяются напарники, один из которых – его отец, образец стиля и элегантности. В роли Мини-Мы Дэнни ДеВито, за рулем – Стивен Спилберг. Эту сцену пользователи сети считают одной из самых смешных. Осторожно, не надорвите живот своим хохотом.

7. Голый пистолет (1988 – 1994)

В старых американских комедийных фильмах Цукера и Абрахамса вы найдете миллионы смешных моментов, которых так не хватает современным комедиям. Несмотря на то, что такой черный юмор нравится не всем, только этот видеотрывок из фильма "Голый пистолет" пересмотрели в YouTube сотни тысяч раз. А это о чем-то да говорит.

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