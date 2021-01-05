"Дневник Бриджит Джонс": как изменились актеры фильма за 20 лет

В 2001 году состоялась премьера культового фильма о незамужней и полной комплексов Бриджит Джонс, который до сих пор не теряет своей актуальности и очарования.

"Дневник Бриджит Джонс" любят пересматривать во время тоски из-за неудачных любовных отношений, а также во время новогодних каникул. Ведь действия первой части происходят как раз в Рождество, когда пухленькая Бриджит встретила впервые своего мистера Дарси. OBOZREVATEL собрал снимки Рене Зеллвегер, Хью Гранта и других знаменитых актеров во время съемок в фильме и спустя 20 лет после премьеры.

После "Бриджит Джонс" карьера Рене как актрисы пошла в гору. После третьей части франшизы Зеллвегер начали давать серьезные роли. Так, в 2019 году она получила свой первый "Оскар" за роль Джуди Гарланд в фильме "Джуди", сделала несколько пластических операций и изменилась до неузнаваемости. Единственное, в чем схожи судьбы экранной Бриджит Джонс и "реальной" Рене Зеллвегер – это несложившаяся личная жизнь.

Хью Грант сыграл немало главных ролей после "Дневника Бриджит Джонс". Так, он запомнился по таким фильмам, как "Реальная любовь", "Облачный атлас" и другим. Кроме того, в 2020 году вышел сериал "Отыграть назад", в котором Хью Грант показал сильную актерскую игру и реалистично передал на экране повадки манипулятора. Также стоит отметить, что за эти 20 лет Грант наконец-то изменился в лучшую сторону: из убежденного холостяка он превратился в женатого мужчину с пятью детьми. Правда, двоих детей от официантки Тинглан Хонг он признал уже спустя время.

Фильмы с участием Колина Ферта в общей сложности в прокате собрали более 3 миллиардов долларов. Однако, до сих многие ассоциируют имя Колина Ферта с Марком Дарси. Что касается его личной жизни, то еще до выхода "Дневника" Ферт влюбился в итальянку Ливию Джуджолли, выучил ее язык, женился и завел двоих детей. Но после более 20 лет брака супруги развелись из-за скандала с интрижкой Ливии.

Джемма Джонс (миссис Пэм Джонс)

78-летняя актриса, сыгравшая маму Бриджит, за пятьдесят лет своей карьеры сыграла около двухсот ролей. Больше всего она запомнилась благодаря роли мадам Помфри в фильмах о Гарри Поттере. Известно, что последние годы Джемма Джонс уже не снимается в кино.

Салли Филлипс (Шерон, подруга Бриджит)

Карьера Салли Филлипс преимущественно развивалась в 2000-е годы, после выхода первого фильма о Бриджит Джонс. Последнюю большую роль Филлипс сыграла в фильме "Гордость и предубеждение и зомби", после чего ушла в семейную жизнь. Сейчас экранная подруга Бриджит воспитывает троих сыновей с мужем Эндрю Бермейо.

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