Дмитрию​​​​​​​ Дюжеву – 42: как выглядят жена и дети звезды сериала "Бригада"

В четверг, 9 июля популярный российский актер, звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев празднует день рождение. Ему исполнилось 42 года.

В настоящее время Дюжев – один из самых востребованных актеров в РФ и успешный кинорежиссер. Его личная жизнь также сложилась весьма гладко – артист женат, воспитывает двоих сыновей. OBOZREVATEL решил показать, как выглядят его жена и дети.

Дмитрий Дюжев с женой 2000 culture

Дмитрий родился в Астрахани в семье актера местного театра. В 1995 году закончил "школу одаренных детей" и поступил на режиссерский факультет в ГИТИС ,где после окончания университета был принят в труппу Московского ТЮЗа. Дебют Дмитрия состоялся в фильме "Изгой", а позже принес славу нашумевший сериал "Бригада".

Актер никогда не любил публично обсуждать всё, что касается его семьи и личной жизни вне съемочной площадки и театра. Со своей будущей женой, Татьяной, Дмитрий познакомился в 2006 году на концерте Мадонны, куда его пригласили друзья.

Дюжев с женой и старшим сыном Иваном 2000 culture

Девушка настолько понравилась артисту, что он решил непременно с ней познакомиться. Татьяна дала ему свой номер телефона, но не рассчитывала на серьезные отношения.

"Танечка отчасти боялась моего "Космоса". Думала, наверное, что я такой же", – вспоминает Дмитрий.

Дмитрий Дюжев с женой и старшим сыном Иваном 2000 culture

Женой актера девушка стала спустя два года, а летом 2008 у них родился первенец, которого назвали Иван. Еще спустя семь лет появился второй сын Дмитрия Дюжева – Дмитрий. Актер противился тому, что чтобы сына назвали в честь него, поскольку по мнению отца, это было нескромно. Однако супруга мотивировала это тем, что пока глава семьи будет на гастролях, с ней рядом будет другой Дима.

Несмотря на то, что Татьяна имеет довольно серьезное образование, она работает школьным психологом, и успевает заниматься сыновьями. Старший Иван – не только хорошо учится в школе, но и успевает заниматься тхэквондо и плаванием.

Семья Дмитрия Дюжева Biographylife

Сейчас личная жизнь актера наполнена заботой о супруге и детях, с которыми он старается проводить как можно больше времени. Дмитрий не любит выкладывать личные фотографии членов семьи в сеть, в основном на его странице в Instagtram снимки со съемок, гастролей и публичных мероприятий.

Семья Дмитрия Дюжева Eva.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о резких высказываниях Дмитрия Дюжева о соотечественниках. Так, артист заявлял, что что россияне заслуживают только на "лабуду" и "туфту", подразумевая низкий интеллектуальный уровень и неразборчивость в контексте выбора фильмов и книг среди граждан РФ.