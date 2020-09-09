На премии "Оскар" ввели новые правила в поддержку темнокожих и ЛГБТ

Американская академия киноискусств и наук ввела новые стандарты для авторов картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года.

Так, один из актеров, который выполняет роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств, сообщила пресс-служба академии.

Если это требование невозможно выполнить, тогда в фильме должно быть не менее 30% второстепенных ролей у представителей ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщин или людей с инвалидностью.

Для претендентов на премию "Оскар" ввели новые стандарты. РБК

Такие же требования будут действовать для творческого и технического персонала, который принимал участие в создании картины. Новые правила распространяются также на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

Четвертое требование – обязательное привлечение к работе практикантов из перечисленных выше групп. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, нужно выполнить как минимум два критерия из четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было принято решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Также продлен период номинирования фильмов – это можно сделать до 28 февраля.