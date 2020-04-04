Длинные волосы, съемки в "Каменской": каким был 53-летний Дмитрий Нагиев в молодости

Популярный российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев 4 апреля отмечает свой день рождения.
Так, ему исполняется 53 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, каким был Нагиев в молодости, и вспомнить самые яркие цитаты главного российского мачо.
Дмитрий Нагиев
instagram.com/nagiev.universal
Дмитрий Нагиев в молодости
В юности Дмитрий Нагиев отслужил в армии, в войсках ПВО под Вологдой. В армии будущей звезду пришлось нелегко – домой он вернулся с переломанными носом и ребрами.
В 1991 году Нагиев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Дмитрий Нагиев в молодости
Дмитрий Нагиев в молодости
В 1990 году во время репетиции выпускного спектакля у актера случился приступ: врачи поставили диагноз паралич лицевого нерва.
На лечение потребовалось полгода, но "фирменный" прищур остался у Нагиева на всю жизнь.
Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"
Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"
Нагиев работал радиоведущим, четыре раза он был признан лучшим радиоведущим в России. С 2000 по 2008 год играл в детективном телесериале "Каменская".
Также сыграл владельца ресторана "Клод Моне" в ситкоме "Кухня" и главную роль в телесериале "Физрук".
Дмитрий Нагиев: лучшие цитаты
Дмитрий Нагиев славится не только работой в кино, но и меткими высказываниями. Некоторые из них даже успели стать афоризмами. Предлагаем вниманию читателя самые яркие цитаты Дмитрия Нагиева.
Если честно, у меня два кумира – на разные случаи жизни. Когда я хожу в спортзал, мой кумир – Тарзан, а когда ем после шести вечера – Саша Цекало.
***
Если бы я бросался из окна каждый раз, когда у меня что-нибудь не получалось, я бы всю жизнь провел в полете...
***
До сих пор пишу слово "блин" с тремя ошибками... через "ять".
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Полные штаны ужаса...
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Не будем тянуть кота за все подробности.
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Реакция женщин на уход мужа разная. Одни помогают собрать чемодан, другие устраивают истерики. В первом случае муж, как ни странно, обычно возвращается.
***
Не понимаю надписей "На Берлин", как и надписи "Можем повторить". Что это? Что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой "Чтобы не было войны", и вдруг ты едешь, сука, с надписью "На Берлин, 41-45 можем повторить". Ты чего, парень?
***
У тебя депрессульки? Я выпишу тебе обнимашки!
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Никогда не спорь с дураками, а то окружающие не поймут разницы.
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Если человека нет рядом, когда тебе плохо, то нахрен он нужен, когда тебе хорошо.
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Когда в крепкую семью вдруг приходит беда, там не говорят "Это из-за тебя", там говорят "Я с тобой". И это главные слова в семейной жизни.
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Если человек во всем видит вражду, то есть лишь один способ сделать его дружелюбнее немного – полюбить.
Надо было попросить у Бога - не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съёмки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала. У нас хорошо. Не всегда у нас, и не всегда хорошо. Но здорово. Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов. Или как?
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