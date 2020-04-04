Длинные волосы, съемки в "Каменской": каким был 53-летний Дмитрий Нагиев в молодости

Популярный российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев 4 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 53 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, каким был Нагиев в молодости, и вспомнить самые яркие цитаты главного российского мачо.

Дмитрий Нагиев instagram.com/nagiev.universal

Дмитрий Нагиев в молодости

В юности Дмитрий Нагиев отслужил в армии, в войсках ПВО под Вологдой. В армии будущей звезду пришлось нелегко – домой он вернулся с переломанными носом и ребрами.

В 1991 году Нагиев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Дмитрий Нагиев в молодости Pinterest

Дмитрий Нагиев в молодости Pinterest

В 1990 году во время репетиции выпускного спектакля у актера случился приступ: врачи поставили диагноз паралич лицевого нерва.

На лечение потребовалось полгода, но "фирменный" прищур остался у Нагиева на всю жизнь.

Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"

Дмитрий Нагиев в сериале "Каменская"

Нагиев работал радиоведущим, четыре раза он был признан лучшим радиоведущим в России. С 2000 по 2008 год играл в детективном телесериале "Каменская".

Также сыграл владельца ресторана "Клод Моне" в ситкоме "Кухня" и главную роль в телесериале "Физрук".

Дмитрий Нагиев: лучшие цитаты

Дмитрий Нагиев славится не только работой в кино, но и меткими высказываниями. Некоторые из них даже успели стать афоризмами. Предлагаем вниманию читателя самые яркие цитаты Дмитрия Нагиева.

Если честно, у меня два кумира – на разные случаи жизни. Когда я хожу в спортзал, мой кумир – Тарзан, а когда ем после шести вечера – Саша Цекало.

***

Если бы я бросался из окна каждый раз, когда у меня что-нибудь не получалось, я бы всю жизнь провел в полете...

***

До сих пор пишу слово "блин" с тремя ошибками... через "ять".

***

Полные штаны ужаса...

***

Не будем тянуть кота за все подробности.

***

Реакция женщин на уход мужа разная. Одни помогают собрать чемодан, другие устраивают истерики. В первом случае муж, как ни странно, обычно возвращается.

***

Не понимаю надписей "На Берлин", как и надписи "Можем повторить". Что это? Что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой "Чтобы не было войны", и вдруг ты едешь, сука, с надписью "На Берлин, 41-45 можем повторить". Ты чего, парень?

***

У тебя депрессульки? Я выпишу тебе обнимашки!

***

Никогда не спорь с дураками, а то окружающие не поймут разницы.

***

Если человека нет рядом, когда тебе плохо, то нахрен он нужен, когда тебе хорошо.

***

Когда в крепкую семью вдруг приходит беда, там не говорят "Это из-за тебя", там говорят "Я с тобой". И это главные слова в семейной жизни.

***

Если человек во всем видит вражду, то есть лишь один способ сделать его дружелюбнее немного – полюбить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как муж Валерии Иосиф Пригожин выглядел с волосами в молодости.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.