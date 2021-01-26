Disney запретил детям смотреть известные мультфильмы из-за расизма

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал доступ к целому ряду классических диснеевских мультфильмов для детей младше семи лет. Среди них "Питер Пэн", "Коты-аристократы", "Дамбо" и "Швейцарская семья Робинсон".

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, решение приняли из-за негативных расовых стереотипов, которые изображены в этих лентах.

Так, основной причиной блокировки "Питера Пэна" (1953) издание назвало слово "краснокожие", которым названо индейское племя.

Кадр из мультфильма "Питер Пэн" ground.news

"Коты-аристократы" не угодили из-за сиамского кота, внешность которого посчитали карикатурой на жителей Восточной Азии. К тому же он играет на музыкальных инструментах, используя китайские палочки для еды.

Кадр из мультфильма "Коты-аристократы" pinterest.com

А мультфильм про летающего слоненка "Дамбо" обвинили в высмеивании порабощенных афроамериканцев на южных плантациях.

Кадр из мультфильма "Дамбо" pinterest.com

Отмечается, что взрослые и дети старше 7 лет все еще могут смотреть указанные мультфильмы, которые сопровождаются предупреждением: "Эта программа включает негативное изображение и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неправильны сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь из него уроки и зажечь дискуссию, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник, известный в соцсетях под ником Toyboyfan, показал, как бы выглядели в реальной жизни персонажы мультфильмов студии Disney.