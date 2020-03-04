"Ничего святого не осталось?" В сети разнесли Disney за планы на "Один дома"

Компания "Disney" намерена снять современную версию знаменитой новогодней комедии "Один дома". Однако эта идея понравилась далеко не всем.

Что известно о фильме, какова реакция публики и самого исполнителя главной роли Маколея Калкина — в нашем материале.

Что известно о ремейке фильма

Недавно пресс-служба компании "Disney" сообщила о намечающихся съемках ремейка знаменитой новогодней семейной комедии "Один дома", главную роль в которой сыграл юный Маколей Калкин. Выйдет ли новый проект и в каком формате, фильм или сериал – пока непонятно.

Арчи Йейтс может сыграть главную роль в новом "Один дома"

Журналисты пообщались на эту тему с исполнительным директором "Disney" Бобом Айгером, который рассказал о "переосмыслении" популярной комедии. Компания хочет, чтобы ее ремейк понравился новому поколению зрителей. Сроки начала съемок фильма Боб не назвал.

В оригинальной ленте 1990 года рассказывается о восьмилетнем мальчике Кевине Маккалистере, которого родители из-за спешки оставили одного дома в рождественский вечер. Этим хотели воспользоваться незадачливые грабители, но у них ничего не получилось. Кевин дал им достойный отпор. Популярность новогодней комедии во всем мире была огромной.

Издание "The Hollywood Reporter" пишет, что ремейк знаменитого семейного фильма должен привлечь на стриминговую платформу Disney новую аудиторию. Компания хочет сделать современную версию легендарной картины. Когда состоится ее премьера – неизвестно. Напомним, что свой стриминговый сервис Disney запустила в конце осени 2019 года.

Реакция поклонников комедии на эту новость

Поклонники оригинальной комедии не в восторге от этой идеи.

Фанаты оригинального "Один дома" обвиняют "Disney" в том, что компания банально намерена нажиться на ремейке знаменитой комедии. Они просят оставить фильм в покое и не портить его никакими переделками:

"Не осталось ничего святого?", — написали в сети.

Что думает Маколей Калкин по поводу современной версии "Один дома"?

Эта новость дошла и до 39-летнего Маколея Калкина. На своей странице в Twitter он выложил смешную фотографию, представив, как бы выглядел повзрослевший Кевин. На снимке Калкин сидит на диване, держит в руках ноутбук и сковороду с любимыми макаронами главного героя комедии.

Маколей Калкин в образе повзрослевшего Кевина Макалистера

Поклонники Маколея по достоинству оценили этот прикол и начали добавлять на фотографию разные смешные элементы.

По словам Калкина, он не может смотреть "Один дома", как обычный зритель. В телешоу Эллен ДеДженерес Маколей признался, что часто вспоминает съемки фильма. В шутку он сказал, что считает Рождество "своим сезоном". В это время ему трудно ходить по улицам.

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