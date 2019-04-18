Канны-2019: украинский и российский фильмы поборются за награду – все номинанты

В программу 72-го Каннского кинофестиваля в 2019 году вошли украинский и российский фильмы, которые будут бороться за победу.

На официальном сайте престижного мероприятия, которое прогремит на весь мир с 14 по 25 мая, объявлен список номинантов.

Так, в перечне заявленных кинолент оказался украинский фильм EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. Лента вошла в конкурсную программу "Особый взгляд".

"Домой" facebook / ukrainefilmagency

Фильм повествует о путешествии отца (Ахтема Сеитаблаева) и младшего сына в Крым после аннексии полуострова Россией. Работа Алиева стала одним из лауреатов конкурса кинопроектов патриотической направленности, который провело Министерство культуры Украины в 2018 году. Все диалоги ленты ведутся на крымскотатарском, украинском и русском языке.

Конкурентом в программе стал фильм российского режиссера Кантемира Балагова DYLDA ("Дылда"). В картине повествуется о двух молодых женщинах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, чтобы наладить жизнь.

"Дылда" кадр из фильма

В программе "Особый взгляд", которая считается второй по значимости, представлены 16 фильмов, среди которых: "Восхождение" Майкла Ковино, "Невидимая жизнь" Карим Айнуз; "Жанна Д'Арк" Брюно Дюмона, "Трещины Кабула" Элиа Гобе Мевеллек и Забу Брайтман, "Солнце, которое никогда не садится" Оливье Лакса, "Жена моего брата" Мониа Чукри; "Бык" Энни Сильверстин, "Комната №212" Кристофа Оноре; "Портовая комиссия" Даниэля Лесовец; "Лето в провинции Чаньша" Цзу Фэн, "Адам" Мариам Туссана; "Лапочка" Муни Медур Жанс; "ZHUO REN MI MI" Миди Зед и "Свобода" Альберта Серра.

В основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля вошли 19 картин, среди которых следующие работы:

"Боль и слава" Педро Альмодовара; "Предатель" Марко Беллоккьо; "Озеро диких гусей" Дьяо Ина; "Паразит" Пон Чжун Хо; "Молодой Ахмет" братьев Дарденн; "О, милость!" Арно Деплешена; "Атлантика" Мати Диоп; "Маттиас и Максим" Ксавье Долана; "Малыш Джо" Джессики Хауснер; "Извини, мы скучали по тебе" Кена Лоуча; "Отверженные" Ладжа Ли; "Скрытая жизнь" Терренса Малика; "Бакурау" Клебера Мендонса Фильо и Хулиано Дорнеллес; "Свистуны" Корнелиу Порумбою; "Фрэнки" Айры Сакса; "Портрет молодой девушки в огне" Селин Скьямма; "Наверное, это рай" Элиа Сулейман и "Сибил" Жюстин Трие.

Во внеконкурсной программе представят пять фильмов: "Лучшие годы жизни" Клода Лелуша; "Рокетмен" Дектстера Флетчера (байопик про Элтона Джона); сериал "Слишком стар, чтобы умереть молодым" Николаса Виндинга Рефна; "Диего Марадона" Азифа Кападии и "Прекрасная эпоха" Николаса Бедо.

На специальных показах представят шесть фильмов: "Доля" Пиппы Бьянко; документальный фильм "Family Romance, LLC" Вернера Херцога, "Томмазо" Абеля Феррары, "Для Самы" Аль Катеаб и Эдварда Уоттса; "О том, что такое быть живым и что есть знание" Алена Кавалье.

И на полуночных показах будет один фильм – "Гангстер, коп и дьявол" Ли Вон-Тэ. Полный состав жюри представят позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Коре-Эда.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

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