"Игра престолов-2019": в сети ажиотаж из-за премьеры 8 сезона

14 и 15 апреля фанаты культового сериала "Игра престолов" по всему миру увидят первую серию долгожданного восьмого сезона.

В сети предвкушение премьеры GOT вызвало ажиотаж среди поклонников, которые развлекаются, как могут. OBOZREVATEL заглянул в соцсети и собрал мемы, шутки и реакцию фанов.

Например, распространяет интересный бланк для заключения пари с друзьями. В нем указаны главные персонажи, против которых нужно поставить галочку: "жив", "мертв", "стал белым ходоком". За правильные ответы на бонусные вопросы можно получить дополнительные очки. Победителем будет тот, кто больше всех набрал баллов.

А в России шутят, что "Игра престолов" – заразная. Дело в том, что Роскомнадзор выпустил предупреждение о ссылках с вирусами, на которые завлекают бесплатными просмотрами.

А Украина как всегда находится на своей волне. Дела обстоят еще веселее, ведь параллельно граждане страны наблюдают за выборами президента. В Facebook "Гра Престолів" выпустили мем о "главном противостоянии весны", где ожидание – это Джон Сноу и Король Ночи, а реальность – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. И шуток на эту тему много, например "Дебаты близко".

Не обошлось также и без чисто украинских шуток: например о полезных советах и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую называют "разрушительницей мифов".

Также поклонники в очередной раз разрываются, каким образом лучше посмотреть сезон. Дождаться, пока выйдут все серии, или же смотреть по одной в неделю и сгорать от нетерпения, что же будет дальше.

Фантазия фанатов разгулялась до такой степени, что они начали искать сходства между персонажами сериала и популярными мультфильмами. Например, главных героев сопоставили с типажами из "Шрека". А Джона Сноу приписали к мульту "Как приручить дракона".

Также в сети припомнили мемы, которые создавались за предыдущие семь сезонов. При чем люди, которые не смотрели сериал, могут не понять, что они означают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии перед премьерой восьмого сезона представили кладбище погибших героев сериала "Игра престолов", где поклонники могут почтить память Маргерри Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других персонажей.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO.

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