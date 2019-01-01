Интриги, расследования, неожиданные повороты в сюжетах и финальные разоблачения… Все это, конечно, о детективе — любимом жанре всех, кому нравится ломать голову над загадками. А если детектив еще и с примесью психологического триллера, то это стопроцентная гарантия хорошего кинодня или вечера.

15 отличных детективов-триллеров, снятых за последние 15 лет, — сегодня в подборке, пишет Таня Касьян для womo.ua.

Госфорд парк/Gosford Park, 2001

Великобритания, США, Италия

Детектив в духе королевы жанра Агаты Кристи от британца Джулиана Феллоуза (именно он является сценаристом любимого сериала королевской семьи "Аббатство Даунтон") был отмечен в тот год "Оскаром" за сценарий. Представьте, 30-е годы, в поместье знатного англичанина съезжаются британские и американские гости на совместный уикэнд. Светские беседы, охота, сплетни… Но все удовольствие обрывается внезапно убийством хозяина дома и следующим за ним расследованием. В фильме собрана целая плеяда звезд: Мэгги Смит, Хелен Миррен, Майкл Гэмбон, Эмили Уотсон и многие другие.

Бессонница/Insomnia, 2002

США, Канада

"Бессонница" — один из тех редких примеров, когда ты не просто смотришь фильм, а чувствуешь дуновение ветра и холодные запахи по ту сторону экрана. В маленький городок на Аляске, где произошло зверское убийство молодой 17-летней девушки, отправляют профессиональных полицейских из Лос-Анджелеса для расследования запутанного дела. И главному герою, детективу Дормеру поначалу все в деле кажется достаточно простым, но одно случайное событие неожиданно все усложняет.

Таинственная река/Mystic River, 2003

США, Австралия

Три друга, три жизни и два ужасных события, которых разделили 25 лет. Фильм, снятый по роману Денниса Лихейна "Таинственная река", рассказывает историю трех героев, столкнувшихся с трагедией: зверским убийством дочери одного из них. Итак, один герой — жертва, второй берется за расследование, а третий… подозреваемый. Два "Оскара" за лучшие роли, два "Золотых глобуса", "Сезар" и "Пальмовая ветвь" — все это только подтверждает, что Клинт Иствуд умеет снимать очень качественное кино.

Вера Дрейк/Vera Drake, 2004

Великобритания, Франция

Детективная драма от Майка Ли рассказывает историю Веры Дрейк, обыкновенной добропорядочной англичанки, которая работает домработницей. 50-е годы, послевоенная Британия — период всеобщего упадка, тотального экономического кризиса и дефицита. Все свободное время Вера посвящает заботе о других: детях, муже, матери. И не только о своих близких и знакомых — Вера помогает всем. В том числе женщинам в деликатном положении, не желающим это положение сохранить…

Преданный садовник/The Constant Gardener, 2005

Великобритания, Германия

Быть британским дипломатом в Кении опасно. Особенно, таким, который не хочет ни во что вмешиваться, а попросту выполняет три классических правила: построить дом, родить ребенка, посадить дерево, а точнее целый сад. Но когда дело коснется того, что, в общем-то, составляло смысл его жизни — жены, он преобразится и попытается всеми путями дорваться до правды, плывя против течения и при этом прекрасно зная, что ценой этой самой правды может стать смерть.

Жизнь других/Das Leben der Anderen, 2006

Германия

"Жизнь других" критики без преувеличения называют одной из самых сильных картин 2007 года, и "Оскар" за лучший иностранный фильм служит этому доказательством. Сюжет картины разворачивается в ГДР 1984-го года всего за пять лет до падения Берлинской стены. Но пока что стена на месте, свободомыслие под запретом, а доносы строчатся. Вот и молодой драматург Георг Драйман попал под раздачу — оперативно-техническое управление спецслужб организовало прослушку его квартиры и телефона. И он даже не догадывается, что теперь во всех его беседах незримо присутствует невидимый третий — капитан Герд Вислер.

Зодиак/Zodiac, 2007

США

Зодиак — это серийный маньяк-графоман, действовавший в США в конце 60-х. Почему графоман? Потому что он любил поиграть в кошки-мышки с полицией и журналистами и посылал тем зашифрованные письма, нагнетая ужас своими планами. Если вы читали о нем и об истории расследования его преступлений, то наверняка знаете, чем все закончилось. Если нет, то мы все равно не расскажем. Лучше посмотрите фильм Дэвида Финчера.

Подмена/Changeling, 2008

США

Лос-Анджелес, 1928 год. В один из самых обычных дней, которые никогда не запоминаются, Кристина возвращается с работы и не находит своего сына Уолтера. Заявление в полицию, бессонные ночи, надежда и страх, слезы и несколько месяцев ожидания. Пока полиция наконец не обрадует: "Мэм, мы нашли вашего сына!". Вот только мальчик совсем не похож на Уолтера. "Подмена", пожалуй, — один из лучших фильмов Анджелины Джоли, который, как и предыдущий фильм, снят на основе подлинной жуткой истории.

Тайна в его глазах/El secreto de sus ojos, 2009

Аргентина, Испания

"Тайна в его глазах" относится к тому типу детективов, где главная интрига состоит не в поисках и обнаружении преступника, а в психологическом напряжении, возникающем между действующими лицами. Главный герой — судебный служащий, который решает написать книгу об уголовном деле 25-летней давности, в котором он сам был свидетелем — изнасилование и убийство молодой девушки. Кстати, в 2010 году фильм получил премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, обойдя нашумевшую картину Ханеке "Белая лента", которая также относится к жанру детектива.

Три дня на побег/The Next Three Days, 2010

США, Франция

Тем, кто не любит неторопливое психологическое кино, обязательно нужно дождаться второй половины фильма, где эмоции и внутреннее напряжение просто зашкаливают. Семья Бреннанов — Джон, Лара и их сынишка — счастливо живет себе в Питтсбурге. Как вдруг жену обвиняют в убийстве и сажают в тюрьму. Проходит почти три года и, распрощавшись с последними надеждами на пересмотр дела, муж решает устроить своей жене побег. Хотя вдруг она все-таки виновна? Фильм является ремейком французской картины 2008 года "Все ради нее", где главную роль сыграла Дайан Крюгер.

Неизвестный/Unknown, 2011

Великобритания, Германия, Франция, США

И вновь Дайан Крюгер, пару которой составил Лиам Нисон, кстати, снимавшийся в одной из ролей в выше упомянутом "Побеге". Нисону в принципе очень подходят такие роли, где он развызывает запутанную цепочку событий, в которой оказывается его герой (вспомним ту же "Заложницу"). В "Неизвестном" он играет доктора Мартина Харриса, который после травмы, полученной в результате аварии, обнаруживает, что его личность присвоена другим. И никто, даже собственная жена, не верит ему.

Тело/El cuerpo, 2012

Испания

Во-первых, стоит сказать, что испанские детективы и триллеры подразумевают уже некий знак качества — что подтверждае ранее упомянутая кинолента "Тайна в его глазах". Вот и "Тело" грамотно нагнетает обстановку, увлекая зрителя в омут подозрений и коварных интриг. Молодой профессор-химик Алекс Ульоа, только что потерявший жену, узнает, что ее тело бесследно пропало из морга. Полиция начинает расследование, однако единственный, кто мог пролить свет на это происшествие, ночной сторож морга, был сбит машиной, когда в панике убегал оттуда, и сейчас находится в коме.

Побочный эффект/Side Effects, 2013

США

Депрессия, полное отсутствие интереса к жизни сопровождали главную героиню Эмили на протяжении нескольких лет, пока ее жених Мартин сидел в тюрьме за мошенничество. Но с его освобождением ничего не изменилось. Все это время девушка наблюдалась у опытного специалиста Виктории и пила антидепрессанты, а теперь нынешний лечащий врач Джонатан прописывает Эмили новое лекарство "Абликса", которое еще не изучено на рынке и неизвестно какими побочными эффектами может обладать… Попробуйте угадать, кто здесь преступник, а кто — жертва.

Исчезнувшая/Gone Girl, 2014

США

Романом Гиллиан Флинн в 2012 году зачитывался весь мир, неудивительно, что очень быстро у писательницы выкупили права на экранизацию. "Исчезнувшая" — это крепкий, лихо закрученный психологический детективный триллер, который смотрится на одном дыхании все два часа. На первый взгляд Ник и Эми образцовая супружеская пара. Она — красавица, героиня популярной серии книг, он — совладелец бара и преподаватель курсов по литературе. Но на пятую годовщину свадьбы Эми бесследно исчезает. Посмотрев "Исчезнувшую", в очередной раз убеждаешься, что режисеер Дэвид Финчер в своих фильмах не подводит зрителя.

Убийца/Sicario, 2015

США

"Убийца" или "Сикарио" рассказывает историю о борьбе американских правоохранительных органов с мексиканскими наркокартелями. Героиня Блант — Кейт — соглашается на участие в секретной операции по задержанию главы этого незаконного бизнеса. Но методы и действия организации, с которой она связалась, противоречат всем ее принципам. По словам режиссера, инвесторы фильма хотели, чтобы главная роль, которую исполнила Эмили Блант, была переписана для мужчины. Но сценарист Тейлор Шеридан настоял, чтобы главной героиней оставалась женщина. И слава Богу! Все-таки актриса уже не раз доказала (и ролью в "Девушка в поезде" в том числе), что психологический триллер с детективной примесью — ее жанр.