10 фильмов для зимних выходных

Иногда холодными зимними вечерами хочется остаться дома, укутаться в плед, взять чашку горячего какао и посмотреть хороший фильм.

OBOZREVATEL сделал подборку кино для выходных на любой вкус: драмы, триллеры, комедии, биографические фильмы, кино с неожиданным концом и ужасы. Тут каждый может найти то, что ему придется "по душе".

Престиж/The Prestige (2006)

США, Великобритания

Престиж/The Prestige (2006) Кадр из фильма

Драматический фильм "Престиж" является экранизацией одноименного фантастического романа Кристофера Приста. История происходит в Лондоне на рубеже XIX и XX столетия и рассказывает о дружбе и вражде фокусников-иллюзионистов Альфреда и Роберта. Когда-то они вместе работали под началом очень известного иллюзиониста и мечтали стать великими, но после того, как во время одного из представлений погибает жена Роберта, между ними начинается вражда и соперничество. Их борьба дошла до того, что в погоне за славой, они не боятся рисковать своей жизнью.

Примечательно, что фильм назван в честь одного из этапов фокуса, который является самым последним и основным. Это когда исчезнувший во время номера объект, независимо от того, что это, возвращается. В этой заключительной фазе и кроется весь секрет фокуса.

Тихое место/ A Quiet Place (2018)

США

Кадр из фильма Тихое место/ A Quiet Place (2018)

Действие фильма разворачивается на удаленной от цивилизации ферме, где проживает молодая семейная пара с двумя детьми. Кажется, что их жизнь ничем не отличается от жизни других людей, но это не так. Они живут в месте наполненным слепыми монстрами, которые реагируют на любой звук. Семейство общается между собой при помощи жестов не издавая при этом ни звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться, чтобы опасные существа их не услышали. Однако дом, где живут дети, не может быть самым тихим местом на земле...

Последний король Шотландии/The Last King of Scotland (2006)

Великобритания, Германия, США

Кадр из фильма Последний король Шотландии/The Last King of Scotland (2006)

События исторического фильма-биографии происходят в 70-х годах и повествуют о враче Николасе Гарригане, который переехал из Шотландии в маленькое государство Уганда, где он становится личным врачом президента Иди Амина. Сначала врач поддерживал идеи главы Уганды, но со временем кровавые преступления Иди Амина изменили отношение Гарригана к своему кумиру, и он всеми силами пытается повлиять на происходящее.

Дуэль братьев. История Adidas и Puma/Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma (2016)

Германия

Кадр из фильма Дуэль братьев. История Adidas и Puma/Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma (2016)

Немецкий биографический фильм основан на реальных событиях и посвящен братьям Дасслерам, когда-то основавшим два всемирно известных бренда спортивной экипировки. В истоке 20-х годов XX века родственники основали маленькую обувную фабрику в баварском городе Херцогенаурах. Благодаря слаженной работе профессионального Ади и коммерческим возможностям Руди предприятие скоро расширялось. Лучшие спортсмены мира любили тренироваться и выступать в их шиповках. Но во время Второй мировой войны фирма фактически приостановила производство, а в отношении 2-ух братьев наметился разлад. В 1948 году "Обувная фабрика братьев Дасслер" была разделена. Так в Херцогенаурахе появилось два жестоких соперника — компании Adidas и Puma.

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Все путем!/Everybody’s Fine (2009)

США

Кадр из фильма Все путем!/Everybody’s Fine (2009)

Это драматическая кинолента, которая рассказывает про овдовевшего пенсионера Фрэнка. Он отправляется навестить всех своих детей, которые проживают в разных штатах США.

Во время путешествия по домам своих отпрысков он открывает для себя много неожиданного и интересного о своей семье.

1+1 (2012)

Франция

Кадр из фильма 1+1 (2012)

Данная лента основана на реальных событиях из жизни французского аристократа и бизнесмена Филиппа Поццо ди Борго. Комедия рассказывает о двух абсолютно непохожих мужчинах: один прикован к инвалидному креслу, но богат, второй здоров как бык, но беден и необразован. Богач решает нанять себе помощника, который стал бы для него подмогой, но выбор его весьма странен. Его спутником становится недавно вышедший из тюрьмы молодой человек. Не смотря на не подвижность Филиппа, парню удаётся вернуть того к жизни. Его бесшабашные авантюры и шутки оживляют аристократа и возвращают его в реальный мир. Невероятно добрая и умная комедия, которую можно смотреть и пересматривать, заряжаясь оптимизмом.

Выживший/ The Revenant (2015)

США, Гонконг, Тайвань

Кадр из фильма Выживший/ The Revenant (2015)

Действия фильма происходят в начале XIX века. Компания охотников ведёт суровую жизнь в зоне новых земель Дикого Запада. На них нападает группа индейцев, чем заставляет их отойти от маршрута и начать поиски нового пути домой. В незнакомой местности на главного героя нападает медведица. Хью получает серьезные травмы в схватке с животным, но выживает. Тяжелые раны не дают главному герою идти до конца, и его друзья оставляют его умирать. Благодаря силе воле Хью удается остаться в живых. Чувство мести начинает управлять ним, и он решает выжить для того, чтобы отомстить своим друзьям.

Подарок/ The Gift (2015)

Австралия, США

Кадр из фильма Подарок/ The Gift (2015)

Молодая пара переезжает в Лос-Анджелес, потому что муж получил новую хорошую работу. Молодая пара хочет завести ребенка, но они еще не знают, с какими трудностями им предстоит столкнуться. Там им как бы невзначай попадается Гордо, друг Саймона. Он дарит супругам подарки и всячески пытается подружиться, но Саймон почему-то не рад школьному другу. Этот триллер примечателен не только тем, что держит в напряжении и задает мозгу работы. Режиссер Джоэл Эдгертон также написал к фильму сценарий, был продюсером и сыграл одну из главных ролей.

Прочь/ Get Out (2017)

США

Кадр из фильма Прочь/ Get Out (2017)

Крис Вашингтон — молодой парень, который увлекается фотографией и безумно любит свою девушку Роуз. Они живут в Нью-Йорке и собираются отправиться на выходные к родителям девушки, проживающим в уединенном загородном доме. Крис немного переживает, поскольку не уверен, что понравится людям из элитного общества. К тому же, Роуз не говорила своим родителям, что ее бойфренд афроамериканец, что очень беспокоит парня. Однако все это оказывается сущими пустяками по сравнению с тем, с чем ему предстоит столкнуться.

Исчезнувшая/Gone Girl (2014)

США

Кадр из фильма Исчезнувшая/Gone Girl (2014)

В центре картины супружеская пара, которая прожила в браке пять лет и хорошо знает друг друга. Их отношения казались окружающим идеальными, но на годовщину Эми внезапно пропадает. При расследовании постоянно находятся новые улики, подтверждающие то, что она боялась Ника и того, что может с ней произойти. Люди со всего округа помогают искать исчезнувшую женщину. В ходе расследования выясняются факты, которые указывают на вину мужа. Вся страна уже вынесла вердикт герою как потенциальному убийце. Но так ли это?

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