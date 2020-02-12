Десять лет с гибели звезды "Штрафбата": как выглядят повзрослевшие дети Юрия Степанова

С момента гибели известного российского актера Юрия Степанова ("Штрафбат") в ДТП прошло десять лет. Ровно через месяц после трагедии у него родился еще один сын, который сейчас уже ходит в школу. Как живет семья актера после его гибели и как выглядят дети — в материале OBOZREVATEL.

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Сыновья Степанова

Помимо младшего сына, у Степанова было еще двое детей — Константин и Дмитрий. Сегодня младшие Степановы ходят в школу. Мальчиков интересует спорт. Кроме того, они занимаются в творческих кружках. По утверждению знакомых семьи, самый младший сын – копия родителя. Юра Степанов обладает актерскими способностями.

Старший Константин решил не идти по пути отца. Он учится в президентской Академии народного хозяйства. Матери приходится оплачивать обучение сына, а это большие деньги. Она продолжает воспитывать Диму, Юру и ведет бизнес в домашних условиях. Ирина – прекрасный дизайнер-декоратор.

Ирина Степанова с сыновьями Комсомольская правда

Степанова всегда может рассчитывать на своих родителей, проживающих в городе Волгодонск. Летом внуки живут у бабушки и дедушки. Отец и мать Юрия некоторое время назад умерли. Но семья Степановых получает помощь от прекрасного брата актера Николая из Иркутска, у которого нет своих детей. Племянники стали ему родными и любят отдыхать у дяди.

История создания семьи

Известный российский актер познакомился со своей будущей женой, костюмером, модельером, закройщиком Ириной Сорокиной в середине 90-х. Девушка училась в институте легкой промышленности. Они совместно работали над театральной постановкой "Приключение". Молодые люди много времени проводили вместе, а затем Ирина переехала жить к Степанову.

Семья Степановых Рамблер

Расписались они только, когда в их семье появился первенец Костя. Актер уже перешагнул свой тридцатилетний жизненный рубеж. Ребенок полностью изменил Юрия. Затем Ирина родила мужу второго сына Дмитрия. Отец все свое свободное время проводил с мальчиками, которые его сильно любили. Степанов был заботливым отцом.

Вера

Незадолго до своей трагической гибели актер стал глубоко религиозным человеком. Вместе с детьми он постоянно молился на воскресных службах. По словам жены Степанова, накануне смерти муж исповедовался и причащался. Он любил подолгу разговаривать со своим духовным наставником.

Как выглядит могила Степанова Московский комсомолец

И сейчас семья погибшего актера постоянно посещает воскресные богослужения, после которых идет к могилке Юрия, расположенной на Троекуровском кладбище. Ирина считает, что Господь уготовил ее семье такие испытания. Памятник Степанову родные решили заменить металлическим деревцем с колокольчиками. И в безветренную погоду они звенят при приближении к могиле членов семьи покойного. Ирина считает, что так ее муж разговаривает со своей семьей.

Жизнь семьи после смерти отца и мужа

Когда Юрий погиб, его жена долго не могла выйти из депрессивного состояния. У нее осталось трое детей, воспитывать которых одной ей было очень тяжело. Друзья и коллеги актера собрали денег для покупки большой трехкомнатной квартиры и микроавтобуса. Ирине стало немного легче. Кроме того, ей помогает государство и перечисляют деньги из театра, в котором последнее время служил Степанов.

Виновник смертельного ДТП получил от вдовы актера христианское прощение. Ирина с ним не судилась. Ее друзья считают, что зря. Сразу после трагедии, виновник ДТП Михаил Назаров выплатил семье материальную помощь, но через время он пропал с поля зрения.

По словам Степановой, из-за небольших заработков Михаил сейчас вынужден заботиться только о своих детях. К Ирине с предложением помощи обращалась мать Назарова, которая была готова следить за сыновьями женщины, но Степанова ей отказала. Она надеется, что в будущем встретит достойного мужчину, который станет ей хорошим мужем, а детям заменит отца.

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