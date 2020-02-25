Трагедия "Бывалого": что за беда случилась с Моргуновым

Своей популярностью актер Евгений Моргунов в первую очередь обязан режиссеру Леониду Гайдаю, в комедиях которого он сыграл "Бывалого" — лидера жуликоватой троицы (Никулин, Вицин).

Фильмы стали легендарными, а образы Бывалого, Труса и Балбеса в СССР приобрели статус культовых.

В реальной жизни у Моргунова все было не так весело, как в прославивших его комедиях. Рассказываем о трудном детстве актера, его непростом характере, а также как сложилась судьба детей Евгения Моргунова

Непростая судьба Евгения Моргунова

Свое детство Женя провел без отца, бросившего семью сразу после рождения сына. Мать-санитарка трудилась в местной больнице. Мальчик с детства мечтал о сцене..., но в 14-лет был вынужден устроится работать на завод, где занимался обтачиванием болванок.

Евгений Моргунов с младшим сыном

Тем не менее от своей мечты он не отказался. В 16-лет юноша стал студентом училища при театре Таирова, а в следующем году он уже учился во ВГИКе. Окончив институт, Моргунов устроился на работу в Театре киноактера. Первое время его приглашали на роли в патриотические драмы. Однажды харизматичного актера заметил режиссер Леонид Гайдай, что в итоге прославило Моргунова, но, увы, не сделало его счастливым.

Жены "Бывалого"

Первый раз Евгений женился на балерине из Большого театра Варваре Рябцевой. Он был моложе ее на 13 лет. С этой женщиной Моргунов прожил целое десятилетие, но дети у пары так и не появились.

Евгений Моргунов с женой и детьми

В 38 лет актер познакомился с девушкой Наташей, которая стала его второй супругой. Теперь он был старше жены на 13 лет. Наталья родила Моргунову первого сына Антона, а чуть позже второго ребенка – Николая.

Забота о детях

Евгений помнил, как голодал во время и после войны. По этой причине он делал все, чтобы полностью обеспечить своих детей. В семье всегда был "дефицит", который известный артист доставал по знакомству.

Как вспоминала Наталья Моргунова, ее муж полностью обеспечивал семью . Он уделял много внимания общению с сыновьями, относился к ним, как к взрослым, и не разрешал супруге чересчур баловать мальчиков.

Евгений и Наталья Моргуновы

Антон и Николай в детстве были простыми советскими детьми. Они проводили много времени во дворе со своими сверстниками. На лето родители отправляли их в пионерские лагеря. К учебе сыновья Моргунова относились прохладно. Актер хотел, чтобы они научились играть на музыкальных инструментах, но из этой затеи ничего не вышло.

Сын Николай и внучка Женя

Позже Наталья Моргунова вспоминала, что Николай всю жизнь был непоседой и наслаждался жизнью, как в последний раз. Сразу после школы у него появилась жена, которая в середине 90-х родила ему дочку Женю.

Евгения Моргунова

Внучка редко проводила время со знаменитым дедом, так как он сильно болел. Хотя иногда они могли пойти вместе на концерт. Но больше Жене уделяла внимание бабушка

В 26 лет младший сын актера Николай погиб в ДТП. Первое время после трагедии внучка Женя жила у своей матери, а потом переехала к бабушке.

Евгений Александрович скончался через год после смерти Николая. У него случился инсульт. Жена Моргунова самостоятельно воспитывала внучку, выросшую умной и талантливой девушкой с тонким слухом. Она училась в музыкальной школе, где освоила виолончель. После получения аттестата о среднем образовании Евгения стала студенткой театрального училища.

Старший сын

О жизни старшего сына Моргунова, Антона, известно, что у него были серьезные проблемы с алкоголем. Потом он пить бросил, но вел себя неадекватно, вел затворнический образ жизни, а когда выходил из дома, конфликтовал с соседями

Антон Моргунов

Последнее время Антон Моргунов. жил у своей матери, которая ревностно оберегала его от общения с журналистами. О семье старшего сына Евгения Моргунова мало что известно, СМИ писали о том, что у Антона два сына, у которых уже есть собственные дети.

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