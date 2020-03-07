Дети Андрея Миронова: как выглядят дочки ушедшей легенды советского кино

79 лет тому назад, 7 марта 1941 года родился знаменитый советский актер, народный артист РСФСР Андрей Миронов.

Артист прожил 46 лет – он умер 16 августа 1987 года от кровоизлияния в мозг. Андрею Миронову приписывают множество романов, но женат он был дважды. От двух браков у Миронова две дочери: родная Мария Миронова и приемная Мария Голубкина. В день, в который родился Андрей Миронов, OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как выглядят дети актера.

Андрей Миронов russian7.ru

Так, Мария Миронова родилась в 1973 году в браке Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой, который распался, когда девочке было три года. Первая жена Миронова сама подала на развод, узнав о неверности мужа.

Второй женой Миронова была актриса Лариса Голубкина. У нее к тому времени уже был опыт замужества, у актрисы подрастала маленькая дочь, которую также звали Марией (также родилась в 1973). Миронов удочерил дочь Ларисы Марию Голубкину.

Андрей Миронов и Екатерина Градова 2aktera.ru

Андрей Миронов и Лариса Голубкина 2aktera.ru

Обе дочери Андрея Миронова по примеру своих родителей стали актрисами.

Мария Миронова после школы поступила во ВГИК, а потом пришла в "Ленком", ее стали приглашать в кино, а в своей первой роли Маша снялась в восемь лет – она сыграла Бекки Тэтчер в "Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Сегодня Мария Миронова – заслуженная артистка России (2006), продюсер. На ее счету множество ролей в театре и кино.

Падчерица Андрея Миронова Мария Голубкина в детстве увлекалась конным спортом и даже успела стать мастером спорта, но творческое окружение сделало свое дело, и после школы она тоже решила стать артисткой.

Свою первую роль в кино Мария Голубкина сыграла в 16 лет, а на сцену театра выходила еще ребенком. Сегодня Голубкина является популярной актрисой, она известна по фильмам "Свадьба" (2000), "Московская жара" (2004), сериалам "Джек-пот для Золушки" (2004), " Деревенская комедия" (2009) и другим.

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