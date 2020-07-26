Десять лучших фильмов, вышедших в 2020 году. Трейлеры

Кинокритики BBC озвучили свою версию лучших фильмов 2020 года. Кадры из фильмов "История Дэвида Копперфилда" и "Пятеро одной крови"

В 2020 году вышло немало интересных проектов в мировом кинематографе. Среди них – "История Дэвида Копперфилда", новый фильм Спайка Ли "Пятеро одной крови", комедийный вестерн "Бакурау" и другие.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с десятью лучшими фильмами этого года по версии кинокритиков BBC Culture.

1. "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods)

Новый фильм режиссера Спайка Ли предлагает глубокий взгляд на историю США и расизм.

2. "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield)

Хотя "История Дэвида Копперфилда" осталась незамеченной на церемонии Bafta 2020, остроумный и оригинальный фильм Армандо Януччи является одной из лучших экранизаций классики английской литературы

3. Никогда, редко, иногда, всегда (Never Rarely Sometimes Always)

Мелодраматическая история о 17-летней девушке, которая забеременела, но живет в городке в Пенсильвании, где запрещены аборты.

4. "Охота" (The Hunt)

Комедийный триллер о банде привилегированных либералов поражает увлекательностью и непредсказуемостью сюжета.

5. "Бакурау" (Bacurau)

Действие фильма происходит в Бразилии, в глухом поселке Бакурау. Местная община борется с коррумпированным политиком и пытается понять, почему Бакурау внезапно исчезло со всех карт мира. Вскоре село захватывают солдаты, и фильм превращается в кровавый боевик. Лента отмечена премией Каннского жюри.

6. "Ассистентка" (The Assistant)

Фильм повествует об одном дне из жизни ассистентки, которая работает с утра до ночи на своего босса. Лента разоблачает корпоративную культуру, проникнутую сексизма и молчаливого соучастия.

7. "Эмма" (Emma)

Еще одна экранизация романа Джейн Остин прекрасно дополняет предыдущие фильмы.

8. "Бескрайняя ночь" (The Vast of Night)

Научно-фантастическая мистическая драма о том, как однажды вечером местный радио-диджей и телефонистка пытаются определить происхождение жутких звуков, которые доносятся откуда-то поблизости.

9. "Художник и вор" (The Painter and the Thief)

Вор Карл Бертил-Нордланд попадает в тюрьму, и Барбора приходит к нему и просит разрешения нарисовать его портрет. Она присваивает его образ так же, как он украл ее искусство. Это становится началом непростой, но крепкой дружбы и отношений.

10. "Подлинная история банды Келли" (True History of The Kelly Gang)

Кинолента Джастина Курзеля снята об известном австралийском грабителе XIX века по имени Нед Келли. В этом фильме вы увидите драматические пейзажи колониальной Австралии, коррупцию, разврат и насилие, а также Рассела Кроу в роли отчаянного бандита.

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