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Десять лучших фильмов, вышедших в 2020 году. Трейлеры

Алина Мельник
Кино
2,1 т.
Кинокритики BBC озвучили свою версию лучших фильмов 2020 года

Кинокритики BBC озвучили свою версию лучших фильмов 2020 года. Кадры из фильмов "История Дэвида Копперфилда" и "Пятеро одной крови"

В 2020 году вышло немало интересных проектов в мировом кинематографе. Среди них – "История Дэвида Копперфилда", новый фильм Спайка Ли "Пятеро одной крови", комедийный вестерн "Бакурау" и другие.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с десятью лучшими фильмами этого года по версии кинокритиков BBC Culture.

1. "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods)

Новый фильм режиссера Спайка Ли предлагает глубокий взгляд на историю США и расизм.

2. "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield)

Хотя "История Дэвида Копперфилда" осталась незамеченной на церемонии Bafta 2020, остроумный и оригинальный фильм Армандо Януччи является одной из лучших экранизаций классики английской литературы

3. Никогда, редко, иногда, всегда (Never Rarely Sometimes Always)

Мелодраматическая история о 17-летней девушке, которая забеременела, но живет в городке в Пенсильвании, где запрещены аборты.

4. "Охота" (The Hunt)

Комедийный триллер о банде привилегированных либералов поражает увлекательностью и непредсказуемостью сюжета.

5. "Бакурау" (Bacurau)

Действие фильма происходит в Бразилии, в глухом поселке Бакурау. Местная община борется с коррумпированным политиком и пытается понять, почему Бакурау внезапно исчезло со всех карт мира. Вскоре село захватывают солдаты, и фильм превращается в кровавый боевик. Лента отмечена премией Каннского жюри.

6. "Ассистентка" (The Assistant)

Фильм повествует об одном дне из жизни ассистентки, которая работает с утра до ночи на своего босса. Лента разоблачает корпоративную культуру, проникнутую сексизма и молчаливого соучастия.

7. "Эмма" (Emma)

Еще одна экранизация романа Джейн Остин прекрасно дополняет предыдущие фильмы.

8. "Бескрайняя ночь" (The Vast of Night)

Научно-фантастическая мистическая драма о том, как однажды вечером местный радио-диджей и телефонистка пытаются определить происхождение жутких звуков, которые доносятся откуда-то поблизости.

9. "Художник и вор" (The Painter and the Thief)

Вор Карл Бертил-Нордланд попадает в тюрьму, и Барбора приходит к нему и просит разрешения нарисовать его портрет. Она присваивает его образ так же, как он украл ее искусство. Это становится началом непростой, но крепкой дружбы и отношений.

10. "Подлинная история банды Келли" (True History of The Kelly Gang)

Кинолента Джастина Курзеля снята об известном австралийском грабителе XIX века по имени Нед Келли. В этом фильме вы увидите драматические пейзажи колониальной Австралии, коррупцию, разврат и насилие, а также Рассела Кроу в роли отчаянного бандита.

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