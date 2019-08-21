"Дерево живое и енот живой": названы самые глупые поисковые запросы по фильмам

Поисковый сервис "Яндекс" (запрещен в Украине) выяснил самые глупые поисковые запросы по фильмам в интернете, когда пользователи забывают название.

В основу исследования лег анализ 18 миллионов уникальных запросов за 2017-2019 годы, в которых юзеры обычно перечисляют героев, национальность, определенное действие или самую запоминающуюся черту.

Названия советских фильмов зачастую вспоминали по животным, старикам или солдатам, а также по их действиям. Американские фильмы отличались по студентам, президентам, солдатам и блондинкам, которые переезжают, худеют, ведут расследование, развлекаются на вечеринках.

Самые глупые запросы по фильмам Pinterest

Для турецких фильмов характерными оказались невесты и богатые парни, для индийских - крокодилы и братья, для китайских – драки и полеты.

Самыми глупыми запросами являются: "Томми ненавидит цыган" – "Большой куш", "Дерево живое и енот живой" – "Стражи галактики", "Чувак отвечал на звонки и стал богатым" – "Волк с Уолл-стрит", "Ничего непонятно и есть корги" – "Детективное агентство Дирка Джентли", "Карлики несут кольцо в вулкан" – "Властелин колец".

Также: "Мужик полетел в космос и застрял между шкафами" – "Интерстеллар", "Человек пробежал всю Америку" – "Форест Гамп", "Николсон бухает, печатает книгу и ломает дверь" – "Сияние", "Мужик сам от себя родил" – "Патруль времени", "Аффлек ищет жену" – "Исчезнгувшая".

Как сообщал OBOZREVATEL, американская кинопродюсер Лана Вачовски ранее подтвердила работу над 4-й частью культового фантастического боевика "Матрица".

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