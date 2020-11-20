День Достоинства и Свободы: назван список фильмов о Майдане, которые стоит посмотреть украинцам

21 ноября 2013 года в центре Киева началась массовая многомесячная акция протеста Евромайдан, который длился до февраля 2014 года. Это стало знаковым событием в истории Украины. Именно в этот день в стране отмечают День Достоинства и Свободы.

OBOZREVATEL сделал подборку фильмов о Евромайдане, которые затронут душу каждого.

"Зима в огне: борьба Украины за свободу"

В фильме показаны мирные демонстрации студентов в Украине, которые за 93 дня переросли в насильственную революцию и полноценное движение за гражданские права.

"Женские лица революции"

Это документальная лента, которая освещает истории реальных пяти женщин, имеющих непосредственное отношение к Революции Достоинства.

"Майдан"

Фильм представляет собой хронику событий Евромайдана, начиная от мирных акций конца 2013 года и заканчивая последствиями кровавого противостояния протестующих и милиции.

"Майдан" mediananny.com

"Евромайдан. Черновой монтаж"

Четверть года революции. От взбунтованных, разъяренных протестов до народного единства. От сотейников и прочей посуды на голове до броников и дубинок. От энтузиазма и воодушевления от победы до скорби по погибшим. Революция как эйфория свободы, как всплеск разбуженной чести и достоинства, как муки и горесть осмысления цены, как возникновение новейшей истории Украины.

"Зима, что нас изменила"

Это цикл документальных фильмов о событиях, которые происходили на Евромайдане во время Революции достоинства. С конца весны и в начале лета, ленты начали презентовать в США, что вызвало шок у зрителей, не имеющих доступа к украинским СМИ, от увиденного на экране.

"Зима, что нас изменила" Liveam.tv

"Все пылает"

Этот фильм показывает универсальную схему определенного рода восстаний и протестов – тех, которые заканчиваются кровопролитием. Поначалу благородное стремление к свободе сталкивается с темными силами репрессивных властей. Затем, после смятения и хаоса, праведный гнев людей сменяется чистой яростью. После первых потерь с обеих сторон, независимо от того, что извне выглядит черным и белым, грань между добром и злом начинает стираться в эпицентре битвы. В конце – все пылает.

"Сильнее, чем оружие"

Фильм показывает эволюцию украинских реалий от стихийной попытки захвата Администрации Президента 1 декабря до кровавых боев в руинах донецкого аэропорта.

"Бойня на Майдане"

Это фильм-расследование американского режиссера о трагических событиях на Майдане. Картина получила Гран-при зрительских симпатий на XVIII международном кинофестивале в Сиене, Италия.

"Майдан. Искусство сопротивления"

Документальный фильм, показывающий события Революции Достоинства с точки зрения искусства. Основную историю рассказывает в кадре сам режиссер. Ленту отмечают за энергичный монтаж, закадровую музыку и множество человеческих историй, рассказанных от первого лица.

"Первая сотня"

В фильме идет речь об истории Первой сотни Майдана, которая преодолела внутреннего врага и перешла на фронт, чтобы бороться с внешним. Это погружение в эпицентр событий, откровенный художественный и гражданский взгляд на человеческие отношения на фоне кровавых социальных беспорядков.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась премьера патриотического сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія". В 12 сериях ленты покажут украинское село времен XVI века, Запорожскую Сечь, Московское царство, монголов-разбойников и турков из Османской империи.