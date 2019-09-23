Деградация! Создатель Рэмбо устыдился "Последней крови"

Известный писатель Дэвид Моррелл - автор книги о Джоне Рэмбо, которая легла в основу легендарного фильма, раскритиковал свежую ленту "Рэмбо: Последняя кровь".

Об этом он написал в Твиттер.

Новый фильм со Сильвестром Сталлоне уже получил массу негативных отзывов, и Моррелл к таким отзывам присоединился.

"Я согласен с этими обзорами фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Фильм - мессиво. Меня смущает то, что мое имя могут связывать с этим", - отметил писатель.

Сталлоне дебютировал в качестве культового героя боевика Джона Рэмбо в фильме "Первая кровь" 1982 года. Впоследствии еще две ленты о Рэмбо были сняты благодаря Дэвиду Морреллу.

К "Последней крови" писатель уже не имеет никакого отношения, так как сценарием занимался сам Сталлоне совместно с Мэтью Цирульником.

"Я ощущал себя деградирующим и дегуманизированным после того, как вышел из кинотеатра", - признался Моррелл изданию Newsweek.

Отвращение Моррелла к фильму поддержали критики.

Сюжет фильма весьма незатейлив - Рэмбо вынужден вернуться в бой для того, чтобы спасти девушку (Иветта Монреаль), удерживаемую в плену преступниками в Мексике.

В рецензиях отмечается, что создатели фильма показали Мексику как бесконечную пустошь преступности и смерти, а большинство латинских персонажей на экране - преступники. Фильм полон стереотипных решений и многие даже нашли его оскорбительным.

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