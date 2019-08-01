"Дэдпул 3": когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Болтливый наемник Дэдпул покорил зрителей в феврале 2016 года, одноименный фильм имел огромный успех и стал самым кассовым фильмом "взрослого" рейтинга R.

Сразу после громкой премьеры поклонники завопили в один голос, что непременно хотят увидеть вторую часть, и уже летом того же года стало известно о начале производства сиквела. Второй фильм вышел в 2018 году, а теперь фанаты вновь требуют от создателей продолжения банкета.

Выйдет ли "Дэдпул 3" и если да, то когда именно? Все ли актеры вернутся к своим ролям или же стоит готовиться к заменам в касте? И, самое главное, какие еще приключения ждут Уэйда Уилсона?

Когда выйдет фильм "Дэдпул 3"?

Пока что создатели не делали никаких официальных заявлений о начале производства третьей части франшизы, хоть и заикались ранее, что планируют как минимум трилогию об этом персонаже и, если все сложится, то съемки начнутся в ноябре 2019 года. Сейчас представители Marvel Entertainment и 20th Century Fox интригующе помалкивают и на вопросы фанатов не отвечают.

Если съемки действительно начнутся грядущей осенью, то фильм наверняка выйдет в 2020 году.

О чем были предыдущие фильмы про Дэдпула?

В первом фильме была показана история Уэйда Уилсона, бывшего военного, который теперь промышляет наемной деятельностью. За определенную сумму денег он готов пересчитать чьи-нибудь зубы или, скажем, эффективно выбить долг. Не самый комфортный вид деятельности, но Уэйда устраивает, он чувствует себя вполне счастливым, ведь рядом с ним самая лучшая на свете женщина по имени Ванесса и она согласилась выйти за него замуж.

Но внезапно он узнает, что серьезно болен, и после забега по всевозможным специалистам Уилсон понимает, что ему никто не способен помочь. Он успевает смириться с тем, что скоро умрет, когда на его пороге появляется человек, предлагающий поучаствовать в программе экспериментального лечения рака. Тогда Уэйд еще не знал, что все ближайшие годы после чудесного излечения он потратит на то, чтобы отловить всех организаторов программы и жестоко им за все отомстить…

Во втором фильме Дэдпул организовывает отряд супергероев под названием "Сила Икс", чтобы вызволить из самой охраняемой тюрьмы мальчишку-мутанта Рассела, и схватиться с Кейблом, солдатом, прибывшим из будущего, чтобы его уничтожить. Он утверждает, что в будущем Рассел до неузнаваемости изменит мир своими злодейскими происками, и поэтому лучше избавиться от него прямо сейчас. Дэдпул же уверен, что сумеет вернуть мальчишку на сторону хороших ребят.

О чем будет фильм "Дэдпул 3"?

Создатели кинофильмов о Дэдпуле пишут сценарии с учетом оригинальных комиксов о персонаже, но не основывают на них сюжеты, поэтому даже предположить, что будет в третьем фильме, довольно-таки сложно.

Ранее, во время премьеры второго фильма, представители Марвела, причастные к производству, заявляли, что "Сила Икс" еще покажет себя на экране, причем гораздо серьезнее, чем это было в "Дэдпуле 2". В комиксах в команду входили очень серьезные ребята, и руководил ими Кейбл.

Так или иначе, сомневаться в том, что фильм будет зрелищным и интересным не приходится.

Кто снимет фильм "Дэдпул 3"?

За первый фильм отвечал талантливый режиссер Тим Миллер, для которого именно "Дэдпул" стал самым настоящим прорывом в карьере, однако из-за разногласий внутри съемочной команды он предпочел не работать над сиквелом. На его место пришел Дэвид Литч ("Джон Уик", "Взрывная блондинка"), который отлично справился со своей задачей.

Однако в то же время, когда все заговорили о третьем фильме про Дэдпула, прошел слух о том, что Литч не вернется в кресло режиссера. Кого рассматривают на эту должность неизвестно, но, кажется, руководить новым сиквелом будет кто-то другой.

Трейлер фильма "Дэдпул 3"

Трейлера еще нет, но почему бы не посмотреть видео со съемок предыдущих фильмов про Дэдпула? Это очень интересно!

Актерский состав

Можно однозначно сказать, что к своей роли вернется Райан Рейнольдс, который еще во время премьеры первого фильма заявил, что не будет сниматься ни в каких супергеройских фильмах, но при этом согласен играть Дэдпула столько раз, сколько попросят. Он является преданным поклонником своего персонажа, и внес огромный вклад в производство обоих фильмов.

Также можно с уверенностью предположить, что зрители вновь увидят Зази Битц (Домино), Т. Дж. Миллера (Хорек, лучший друг Уэйда), Брианну Хильдебранд (Сверхзвуковая Боеголовка), Стефана Капичича (Колосса) и Карана Сони (таксист Допиндер).

Неизвестно, вернется ли в сюжет Джош Бролин, ведь в конце второй части в руках Дэдпула оказывается рабочее устройство для путешествий во времени, это значит, что, теоретически, Кейбл мог вернуться в будущее к своей семье.

Также, если воспринимать сцену после титров всерьез, то в сюжет должна вернуться Ванесса, бессменная возлюбленная Дэдпула, которую уже дважды исполнила актриса Морена Баккарин.

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