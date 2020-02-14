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14 февраля • обновлено в 12:08
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Даже несмотря на разлуку, они всегда будут вместе… во влажных мечтах Путина

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В России постоянно поддерживается миф о дружбе и братских народах. Но, к сожалению, вся эта история омрачается ужасными поступками со стороны РФ. Это никак не способствует миру и согласию. Впрочем, отношения между Украиной и Россией испорчены надолго. А мысли о дружбе остаются только в головах и пропагандистских передачах на росТВ.

Совершенно другая история развивается где-то на другом конце света. Двое ребят из Дублина — Алекс и Рози — дружат с раннего детства. Их привязанность настолько сильная, что они решают после окончания школы уехать вместе в США. Однако родители парня неожиданно решили переехать, поэтому Алекс уезжает в Америку один. Пару ожидают отношения по переписке на долгие годы.

Даже несмотря на разлуку, они всегда будут вместе… во влажных мечтах Путина

Смогут ли они поддерживать дружбу и дальше? Узнаете в романтической комедии Кристиана Диттера "С любовью, Рози".

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Автор
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Место
Украина
Тег
кино
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