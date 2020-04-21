На съемках сцен с детьми спровоцировавшего скандал фильма "Дау. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

Об этом говорится в заявлении компании "Феномен-Украина" на имя уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, передает "InfoResist". Эта компания занималась съемками проекта на территории Украины.

По словам Кристины Волошиной, главы "Феномена", никакого воздействия на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов осуществлено не было. Сами съемки длились менее двух часов.

"Феномен-Украина" имеет разрешение на съемку и подтверждение того, что дети находились с опекунами, которые сразу после съемки оставили съемочную площадку, а у опекунов нет никаких претензий к "Феномен-Украина", – заявила Волошина.

Звуковая фонограмма в сцене издевательств над детьми максимально усилена при монтаже, подчеркнула глава компании. Это было сделано для усиления зрительного восприятия художественного фильма.

Отмечается, что премьера фильма "Дегенерация" состоялась в рамках официальной программы международного кинофестиваля "Берлинале" в феврале-2020. Фильм занял первое место в рейтинге международных кинокритиков. Сериал "Дегенерация", частью которого является данный фильм, получил прокатное удостоверение в Великобритании.

Также в сообщении сказано, что все фильмы проекта "Дау", включая "Дегенерацию", неоднократно проходили полную юридическую экспертизу в Великобритании, Германии и Франции.

Сцены с насилием над детьми из фильма "ДАУ" Facebook-страница Елены Самойленко

Как писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов, в частности Харьковского. В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

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