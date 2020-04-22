"Дау. Дегенерация": о чем скандальный фильм и правда ли в нем пытали детей

В среду, 15 апреля, состоялась онлайн-премьера фильма "Дау. Дегенерация" из масштабного проекта Ильи Хржановского "Дау".

Так, в центре сюжета кинокартины оказывается секретная лаборатория НИИ, где ученные совершают жестокие эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора института, на скандальные дебоши выдающихся ученых и на жестокие и безумные исследования. Однажды в лабораторию под видом испытуемых прибывает группа молодых правых радикалов. Их задача – уничтожить это не гуманное место и искоренить зловещие исследования из Советского Союза.

Кадр из фильма "Дау. Дегенерация" Фото: proficinema.ru

Напомним: ранее "Дау. Дегенерация" попала в скандал из-за сцен насилия над детьми. К съемкам фильма были привлечены младенцы из украинских детских домов. Журналистка Янина Соколова призвала Нацполицию отреагировать на кадры насилия над ними.

"Илья Хржановский, мы не знакомы. Но я хочу, чтобы ты, ур*д, ответил за это. Как и руководство харьковского приюта, которое позволило ребенку пережить этот ад", – написала Соколова на своей странице в Facebook.

Кадр из фильма "Дау. Дегенерация"

К слову, позже организатор съемок "Дау. Дегенерации" Кристина Волошина ответила на скандал с младенцами из детского дома. По ее словам, никакого воздействия на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов осуществлено не было.

Кадр из фильма "Дау. Дегенерация"

Кадр из фильма "Дау. Дегенерация"

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля, на телеканале "Украина" состоялась премьера 4-серийной картины "Дочки" производства продакшна IVORY films по заказу канала.

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