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6 марта • обновлено в 07:29
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Что случилось с Амалией Мордвиновой: куда пропала звезда сериала "Охота на Золушку"

5.4т
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Известная российская актриса Амалия Мордвинова была страшно популярна в начале 2000-х. Но несколько лет назад внезапно пропала с экранов телевизоров.

Что пошло не так в карьере рыжеволосой "Золушки" и чем она занимается сегодня — в нашем материале.

Амалия Мордвинова в начале 90-х

Амалия Мордвинова в начале 90-х

Смена фамилии и новая творческая жизнь

Немногие знают, что в детстве будущую кинозвезду звали Людмилой Парыгиной. Она родилась 20 ноября 1973 года в городе Южно-Сахалинск. Затем ее семья осела в Вологде.

Когда девушка получила паспорт, то сменила фамилию на Мордвинова. Так в девичестве звали ее мать. Вместо Людмилы по документам рыжеволосая красотка стала Амалией. В Москве она начала постигать азы актерской профессии в театральном училище имени Щукина, после окончания которого Марк Захаров позвал Мордвинову в свой "Ленком", где она сразу сыграла главную героиню в "Королевских играх".

Рыжеволосая красавица быстро ворвалась в театральную жизнь России

Рыжеволосая красавица быстро ворвалась в театральную жизнь России

За Анну Болейн молодая актриса была награждена Государственной премией Российской Федерации.

Затем Амалия перешла работать в театр им. Маяковского. Кроме того, она участвовала в антрепризах. В это же время Мордвинова стала обладательницей "Хрустальной Турандот".

Кинокарьера

В кино актриса впервые снялась в 1993 году, в "Снах". Режиссер Карен Шахназаров позвал Амалию сразу на две роли. В фильме она стала современной посудомойкой Марией и графиней Призоровой.

"Сны" графиня Призорова 1993 г.

"Сны" графиня Призорова 1993 г.

В российско-французском "Воре" актриса сыграла докторшу. Картина числилась в номинантах "Золотого глобуса" и "Оскара". Популярность пришла к Мордвиновой после премьеры "Самозванцев". В этом проекте актриса исполнила главную женскую роль.

Кадр из фильма "Сны" Карена Шахназарова

Кадр из фильма "Сны" Карена Шахназарова

Вместе с легендарным французским комиком Пьером Ришаром Амалия снималась в фильме "Лето или 27 украденных поцелуев". Эту трагикомедию совместно сняли кинематографисты России, Германии, Франции и Грузии.

Всенародный успех пришел к актрисе после премьеры детективной "Охоты на Золушку". В сериале Мордвинову можно увидеть в роли сценаристки, занимающейся видеопрокатом.

"Сны" 1993 г.

"Сны" 1993 г.

В новой версии "Трех мушкетеров" Амалия преобразилась в королеву Анну Австрийскую, а в "Даше Васильевой. Любительнице частного сыска" - в Веронику.

Пьер Ришар снова был партнером актрисы в ленте"Парижани". В 2011 году вышла последняя на сегодняшний день кинолента с участием Мордвиновой – фантасмагория "Generation П", в основу которой положен роман, написанный Виктором Пелевиным. В ней актриса снималась, как Амалия&Амалия.

"Охота на Золушку" 2000 г.

"Охота на Золушку" 2000 г.

Куда исчезла Мордвинова

Впервые героиня нашего сегодняшнего рассказа вышла замуж за звукорежиссера Игоря Зорина. Их знакомство произошло во время совместной работы над "Снами". В 1999 году пара развелась, а через год Амалия снова пошла под венец.

На этот раз ее избранником стал бизнесмен Александр Гольданский, от которого Мордвинова родила дочь Диану и взяла фамилию мужа. Супруги были создателями продюсерского центра "Театральное дело Гольданскихъ". В 2004 году они развелись.

Амалия Мордвинова на красной дорожке

Амалия Мордвинова на красной дорожке

Третьим мужем Амалии стал бизнесмен Вадим Беляев. Их семья пополнилась тремя детьми – сыном Германом, дочерями Серафимой и Евангелиной. Вместе они прожили четыре года. Некоторое время Мордвинова жила в индийском Гоа, где познакомилась с Игорем Гнатенко, но выходить за него замуж официально Амалия не захотела.

В последнее время актриса жила в Америке, где стала исповедовать иудаизм. Также ее интересуют духовные практики, йога и светская жизнь. Время от времени Мордвинову можно увидеть на московских тусовках. Теперь 46-летняя Амалия пишет стихи. Ее творчество интересно людям, поэтесса устраивает встречи с читателями.

Сегодня Мордвинову интересуют духовные поиски

Сегодня Мордвинову интересуют духовные поиски

В 2016 году актриса стала автором поэтического сборника "Концепция райского сада". Через год она решила поставить детский спектакль при поддержке своего бывшего мужа Александра Гольданского. К сожалению, в кинематограф в ближайшее время талантливая актриса возвращаться не собирается.

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