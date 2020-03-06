Что случилось с Амалией Мордвиновой: куда пропала звезда сериала "Охота на Золушку"

Известная российская актриса Амалия Мордвинова была страшно популярна в начале 2000-х. Но несколько лет назад внезапно пропала с экранов телевизоров.

Что пошло не так в карьере рыжеволосой "Золушки" и чем она занимается сегодня — в нашем материале.

Амалия Мордвинова в начале 90-х

Смена фамилии и новая творческая жизнь

Немногие знают, что в детстве будущую кинозвезду звали Людмилой Парыгиной. Она родилась 20 ноября 1973 года в городе Южно-Сахалинск. Затем ее семья осела в Вологде.

Когда девушка получила паспорт, то сменила фамилию на Мордвинова. Так в девичестве звали ее мать. Вместо Людмилы по документам рыжеволосая красотка стала Амалией. В Москве она начала постигать азы актерской профессии в театральном училище имени Щукина, после окончания которого Марк Захаров позвал Мордвинову в свой "Ленком", где она сразу сыграла главную героиню в "Королевских играх".

Рыжеволосая красавица быстро ворвалась в театральную жизнь России

За Анну Болейн молодая актриса была награждена Государственной премией Российской Федерации.

Затем Амалия перешла работать в театр им. Маяковского. Кроме того, она участвовала в антрепризах. В это же время Мордвинова стала обладательницей "Хрустальной Турандот".

Кинокарьера

В кино актриса впервые снялась в 1993 году, в "Снах". Режиссер Карен Шахназаров позвал Амалию сразу на две роли. В фильме она стала современной посудомойкой Марией и графиней Призоровой.

"Сны" графиня Призорова 1993 г.

В российско-французском "Воре" актриса сыграла докторшу. Картина числилась в номинантах "Золотого глобуса" и "Оскара". Популярность пришла к Мордвиновой после премьеры "Самозванцев". В этом проекте актриса исполнила главную женскую роль.

Кадр из фильма "Сны" Карена Шахназарова

Вместе с легендарным французским комиком Пьером Ришаром Амалия снималась в фильме "Лето или 27 украденных поцелуев". Эту трагикомедию совместно сняли кинематографисты России, Германии, Франции и Грузии.

Всенародный успех пришел к актрисе после премьеры детективной "Охоты на Золушку". В сериале Мордвинову можно увидеть в роли сценаристки, занимающейся видеопрокатом.

"Сны" 1993 г.

В новой версии "Трех мушкетеров" Амалия преобразилась в королеву Анну Австрийскую, а в "Даше Васильевой. Любительнице частного сыска" - в Веронику.

Пьер Ришар снова был партнером актрисы в ленте"Парижани". В 2011 году вышла последняя на сегодняшний день кинолента с участием Мордвиновой – фантасмагория "Generation П", в основу которой положен роман, написанный Виктором Пелевиным. В ней актриса снималась, как Амалия&Амалия.

"Охота на Золушку" 2000 г.

Куда исчезла Мордвинова

Впервые героиня нашего сегодняшнего рассказа вышла замуж за звукорежиссера Игоря Зорина. Их знакомство произошло во время совместной работы над "Снами". В 1999 году пара развелась, а через год Амалия снова пошла под венец.

На этот раз ее избранником стал бизнесмен Александр Гольданский, от которого Мордвинова родила дочь Диану и взяла фамилию мужа. Супруги были создателями продюсерского центра "Театральное дело Гольданскихъ". В 2004 году они развелись.

Амалия Мордвинова на красной дорожке

Третьим мужем Амалии стал бизнесмен Вадим Беляев. Их семья пополнилась тремя детьми – сыном Германом, дочерями Серафимой и Евангелиной. Вместе они прожили четыре года. Некоторое время Мордвинова жила в индийском Гоа, где познакомилась с Игорем Гнатенко, но выходить за него замуж официально Амалия не захотела.

В последнее время актриса жила в Америке, где стала исповедовать иудаизм. Также ее интересуют духовные практики, йога и светская жизнь. Время от времени Мордвинову можно увидеть на московских тусовках. Теперь 46-летняя Амалия пишет стихи. Ее творчество интересно людям, поэтесса устраивает встречи с читателями.

Сегодня Мордвинову интересуют духовные поиски

В 2016 году актриса стала автором поэтического сборника "Концепция райского сада". Через год она решила поставить детский спектакль при поддержке своего бывшего мужа Александра Гольданского. К сожалению, в кинематограф в ближайшее время талантливая актриса возвращаться не собирается.

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