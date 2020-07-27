Что посмотреть в ожидании отпуска: 10 фильмов, заряжающих позитивом

Если отпуск еще нескоро, а с работы вы приходите как выжатый лимон, в конце дня полезно посмотреть "правильное" кино.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку из 10 фильмов, которые зарядят энергией и позитивом даже самых утомленных.

1. "Маленькая мисс Счастье" (Little Miss Sunshine), 2006

Неуклюжая полноватая Олив Хувер по воле случая проходит в полуфинал конкурса красоты для девочек. Однако ее пестрое семейство вряд ли сможет вдохновить и помочь девочке с выступлением. Этот яркий и взрывной фильм заряжает оптимизмом, терпением и наполняет желанием заботиться о близких.

2. "Злоключения китайца в Китае" (Les tribulations d’un Chinois en Chine), 1965

Молодой скучающий миллионер Артур (Жан-Поль Бельмондо) получил от жизни все и потерял к ней интерес. Однажды он предпринимает неудачную попытку суицида. Тогда друг-китаец предлагает ему сделку: Артур должен застраховать свою жизнь на два миллиона, а взамен в неизвестный момент к нему отправят киллера. Дальнейшее развитие событий быстро возвращает вкус к жизни.

3. "Как заниматься любовью по-английски" (Every good love story has three sides), 2014

Профессор Кембриджского университета (Пирс Броснан) пускается во все тяжкие: изменяет жене с ее сестрой. Вместе с Броснаном сыграли Джессика Альба и Сальма Хайек – красотки, отлично дополнившие фильм своим шармом.

4. "Приключения раввина Якова" (Les aventures de Rabbi Jacob), 1973

Богатый буржуа (Луи де Фюнес) вместе со своим водителем Соломоном спешит на свадьбу дочери. Как и многие другие представители его класса, он капельку расист, слегка антисемит и довольно сильно националист. Однако из-за происков террористов месье вынужден на некоторое время стать раввином.

5. "Светская жизнь" (Café Society), 2016

Комедия Вуди Аллена "Светская жизнь" рассказывает историю из жизни Голливуда 30-х годов. Мечтающий о славе юный Бобби приезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с прекрасной секретаршей Вонни и оказывается втянутым в яркую и циничную светскую жизнь.

6. "Зло под солнцем" (Evil Under the Sun), 1982

Эркюль Пуаро (Питер Устинов) во время расследования дела о подмене ценнейшего бриллианта приезжает на курорт. В роскошном отеле накаляются страсти постояльцев: красавица и богачка (Дайана Ригг) на глазах у мужа крутит роман с женатым. Сыщик чует неладное, и вскоре оно происходит.

7. "Капитан Рон" (Captain Ron), 1992

Отец семейства получает в наследство старую яхту. Приведя ее в более-менее приличный вид, он заставляет жену и детей отправиться в путешествие. Уже на пристани к ним присоединяется морской волк (Курт Рассел), и тогда становится ясен смысл слогана фильма: "С таким капитаном и айсберг не нужен".

8. "Мой Аттила Марсель" (Attila Marcel), 2013

Пианист Поль живет в Париже, в квартире с двумя властными тетушками, которые мечтают сделать из племянника виртуоза. Они совсем забили парня, и освободить его от давления родственниц может лишь мадам Пруст и ее волшебный травяной чай.

9. "Пристегните ремни" (Allacciate le cinture), 2014

На солнечном побережье Италии разворачивается страстная любовная история. Елена – красивая интеллигентная девушка из приличной семьи, Джорджио – малограмотный, брутальный и хамоватый механик. Но не напрасно говорят, что противоположности притягиваются.

10. "Секреты секса и любви" (Kiki, el amor se hace), 2016

В живописном Мадриде одна девушка не может дождаться предложения от любимого, другая никак не может найти парня, у третьей не ладится с мужем в постели. А четвертая мечтает о силиконовой груди. Сбудутся ли их желания?

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