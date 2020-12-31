Что посмотреть в новогоднюю ночь, если по ТВ ничего не заинтересовало: топ-5 фильмов

С каждым годом становится сложнее радоваться Новому году и чувствовать магию праздника как в детстве.

На Новый год обычно по телевизору ничего не показывают, кроме новогодних концертов со звездами и "Вечернего Квартала". Что же делать, когда все части "Один дома" пересмотрены много раз, а новогодние шоу по телевизору надоели? OBOZREVATEL собрал различные варианты фильмов, которые можно посмотреть 31 декабря вместо заезженных программ, чтобы прочувствовать праздничное настроение и магию новогодней ночи.

1. "Рождество на двоих" (2019)

Довольно новый фильм с атмосферой Рождества, неожиданной концовкой и красивыми актерами. Смотреть как минимум нужно тем, кто соскучился за звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк. Интересно, что фильм основан на истории всемирно известной песни Last Christmas (1984).

2. "Семьянин" (2000)

Рождественская сказочка с элементом телепортации расскажет о выборе и главных ценностях жизни. В фильме снялся еще молодой Николас Кейдж. Может быть, это кино – как раз то, что нужно 31 декабря, чтобы сесть и задуматься, что для вас самое ценное в жизни. А подумав, начать действовать в 2021-м году с чистого листа.

3. "Клаус" (2019)

В этот мультфильм Netflix вложил много сил и времени. Но, возможно, он того стоил: в 2020-м "Клаус" взял престижную номинацию на "Оскаре". Даже взрослым этот мультфильм покажется очень теплым и красивым, наполненным зимними пейзажами и новогодним настроением.

4. Крампус (2015)

Фильм ужасов о злом демоне Крампусе, который наказывает детей за непослушание, на деле не такой страшный, как заявлено. При этом, в фильме присутствует рождественская атмосфера, треск камина, ломящийся от яств стол, ругающиеся родственники – все, что нужно для праздника.

5. Любите Куперов (2015)

Шарлотта и Сэм Куперы собирают своих детей и их семьи, чтобы в последний раз провести Рождество вместе перед разводом. Старшие Куперы забыли, какого это – чувствовать счастье и семейный уют. Однако, Рождество заставляет их пересмотреть решение и объединиться с родными.

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