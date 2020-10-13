Что посмотреть в День защитника Украины: 5 лучших фильмов о войне и героях страны

В среду, 14 октября, страна празднует День защитника Украины и День украинского казачества. В отечественном кино военная тема всегда занимала особенное место, а с началом российской агрессии – в 2014 году – актуализировалась с новой силой.

В последние годы появилось много новых фильмов и сериалов о войне. OBOZREVATEL подготовил подборку лучших украинских кинокартин об историях героев, которые защищали и защищают нашу страну и сегодня.

Фильм "Черкассы"

Данный фильм основан на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг экипажа минного корабля-тральщика "Черкассы", заблокированного российскими войсками во время аннексии Крыма весной 2014 года. Команда корабля в течение трех недель мужественно держала оборону. "Черкассы" стали единственным украинским кораблем, который удержал украинский флаг на своей мачте.

Фильм "Наши Котики"

События фильма разворачиваются в 2014 году в начале войны. Это трагикомическая история приключений трех бойцов АТО, что случается с ними во время боевого дежурства на "самом глухом" из всех возможных позиций фронта. За основу взяли реальные рассказы бойцов добробатов и ВСУ.

Главными героями выступают инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов, которые идут добровольцами на войну. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, да и на местности почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Сериал "Доброволец"

"Доброволец" – это шестисерийный сериал-боевик о защитниках Украины. В центре его сюжета – доброволец, бывший командир роты разведки Дмитрий Кравченко. На войне во время выполнения боевого задания погибла вся команда главного героя, и только ему удалось выжить.

Дмитрий трудно это проживает и пытается адаптироваться к жизни на мирной территории, и не прекращает свою борьбу за Украину. Узнав, что в Киеве готовят теракт, он вместе с командой добровольцев попытается поймать организаторов преступного сговора.

Фильм "Киборги"

Полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает историю украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. Семь главных героев, прототипами которых являются реальные защитники аэропорта, на протяжении двух недельного дежурства обороняли свою родину и боролись за ее будущее, вместе с тем осознавая свою роль на войне. За свою непобедимость их назвали "киборгами".

Фильм "Дебальцево"

"Дебальцево" – это документальный фильм об одной из самых жестоких битв за все время АТО. О битве, которая началась в начале 2015 года и завершилась 19 февраля, когда украинскими военными был оставлен окруженный плацдарм. В кинокартине раскрываются невероятные истории подвигов, факты героизма и предательства. Малоизвестные детали и свидетельства участников событий. Неприятная и страшная правда, невыдуманная история о современных героях.

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