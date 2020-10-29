Что посмотреть на Хэллоуин: подборка лучших фильмов ужасов

Правильное настроение является одним из ключевых факторов празднования Хэллоуина. Потому в ночь с 31 октября на 1 ноября, как никогда, уместно вспомнить знаменитые фильмы ужасов.

Специально для тех, кто планирует провести канун Дня всех святых дома, OBOZREVATEL подготовил подборку самых пугающих кинолент, которые могут как следует пощекотать нервы.

"Ма"

Женщина средних лет, более известная как Ма, пользуется большой популярностью среди молодежи. В ее доме отсутствуют практически любые запреты, здесь всегда весело и можно устраивать шумные вечеринки. Но все-таки у Ма есть одно главное правило – никогда не заходить в ее комнату. И когда его нарушают, в доме начинает твориться настоящий ночной кошмар.

"Проклятье монахини"

Уединенный монастырь, находящийся в Румынии, становится местом для самоубийства молодой монахини. Для расследования этого дела руководство Ватикана отправляет священника с неоднозначным прошлым и послушницу, которая находится на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

"Оно"

События разворачиваются в провинциальном городке Дери. Год назад здесь произошло страшное убийство ребенка. Старший брат погибшего мальчика и его друзья решают самостоятельно найти убийцу. Каждый ребенок отдельно сталкивается со злом, противостоять которому достаточно сложно. И чем больше ты его боишься, тем Оно сильнее. Чаще всего зло можно увидеть в образе клоуна по имени Пеннивайз.

"Прочь"

По сюжету фильма,темнокожего парня по имени Кристофер ожидает знакомство с родителями его девушки. Семья его возлюбленной принадлежит к элитному обществу и проживает в отдаленном загородном доме. Крису все кажется нормальным, но совсем скоро он замечает необычное поведение садовника Уолтера и экономки Джорджины, также являющихся темнокожими. Затем и вовсе все идет прахом – и жизнь Кристофера превращается в ад!

"Астрал"

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успевают они обжиться, как там начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны, а его бессознательное состояние связано с паранормальным миром и страшной тайной из прошлого одного из родителей.

К слову, хоррор-франшиза "Астрал" состоит их четырех фильмов. Финальная часть вышла в 2018 году под названием "Астрал 4: Последний ключ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.