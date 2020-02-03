На Супербоуле-2020 показали трейлеры главных блокбастеров года: смотреть видео

В ночь на 3 февраля в США состоялось самое продаваемое спортивное событие года в этой стране — Супербоул. Уже много лет финальная встреча по американскому футболу является одним из главных событий не только для фанатов спорта, но и просто для любителей громких и зрелищных ивентов.

Не удивительно, что при таком количестве зрителей и поклонников, Супербоул вызывает особый интерес у ведущих американских кинокомпаний, которые используют эту площадку для рекламы своих новых фильмов, которые в скором времени выйдут в прокат.

OBOZREVATEL собрал пятерку лучших фильмов 2020 года, которые были представлены на Супербоуле и несомненно смогут похвастаться внушительными сборами уже в скором времени.

"Форсаж-9"

Девятая часть легендарной экшн-саги о приключениях Доминика Торетто покажет главного героя в довольно необычном амплуа - зрители увидят не брутального и преступного героя, а примерного семьянина, который счастливо живет со своей супругой Летти и сыном Брайаном. Покой семейства нарушает кибертеррористка Сайфер, которая решительно настроена отомстить Торетто за свои провалы и похищает его ребенка, а вместе с тем - берет в напарники его брата, Джейкоба.

"25-й Бонд"

Создатели юбилейной части о приключениях Джеймса Бонда заинтриговали зрителей задолго до появления на экранах первого трейлера, заявив, что в этот раз роль агента 007 исполнит женщина. Согласно последней информации касательно сюжета, фильм расскажет о Бонде в отставке, который возвращается на службу из-за появления загадочного эко-террориста Сафина, и отныне работает в паре с новым агентом 007.

"Человек-невидимка"

Любители фильмов ужасов определенно ждут выхода на широкие экраны картины "Человек-невидимка". Главная героиня, Сесилия, не может выдержать напряженные отношения с возлюбленным и бросает его, после чего он совершает суицид. Со временем девушке удается пережить тяжелый разрыв и забыть о смерти экс-возлюбленного, но внезапно она начинает замечать, что за ней кто-то следит...

"Черная вдова"

Вселенная Marvel продолжает разрастаться в киноплоскости, и уже вскоре мы увидим новую картину, рассказывающую об истории знаменитой героини из команды "Мстителей" Наташи Романофф. Девушку настигают люди из прошлого, которые пытались сделать из нее идеальную убийцу. Однако Наташа не собирается идти у них на поводу и планирует навсегда покончить с этим, бросив вызов создателям преступной шпионской программы "Красная комната".

"Мулан"

В последние годы компания Disney не перестает радовать поклонников своих мультифильмов новыми, захватывающими экранизациями. В 2020 году зрители увидят свежий взгляд на историю Мулан - бесстрашной девушки, выдающей себя за мужчину, дабы вступить в ряды армии и бороться с Северными захватчиками, надвигающимися на Китай.

Читайте на OBOZREVATEL, как прошло самое громкое событие в мире американского футбола Супербоул-2020.

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