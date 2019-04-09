Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

До выхода первой серии восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" остались считанные дни, но не у всех хватает времени освежить в памяти все, что произошло.

OBOZREVATEL кратко собрал основные моменты предыдущих семи сезонов самой ожидаемой ленты, чтобы подготовить читателей к старту.

Первый сезон

Лорд Винтерфелла Эддард Старк становится десницей короля, своего давнего друга Роберта Баратеона, и забирает дочерей Арью и Сансу в Королевскую гавань. Предыдущий десница Джон Аррен плохо закончил, узнав что-то очень важное.

Один из младших сыновей Бран увидел любовные утехи королевы Серсеи Ланнистер с братом-близнецом Джейме, за что последний выталкивает мальчика с верхушки башни и тот становится калекой.

Кейтилин захватывает Тириона в плен и везет его в замок к сестре для правосудия, подозревая его в покушении на сына. Сама виновата в дальнейшей войне! Тем более, что Тириона отпустят после суда поединком.

В Королевской гавани Эддард погружается в круговорот интриг и узнает главную тайну и лишается головы на глазах у дочерей. Арья сбегает из города.

Визерис Таргариен выдает сестру Дейенерис замуж за кхала Дрого, чтобы вернуть себе трон. Она беременеет, но теряет сына и мужа из-за доверия Мейги (ведьме). Зато из яиц вылупляются драконы! Робб Старк идет войной на Ланнистеров. Джон Сноу уходит в Ночной дозор.

Второй сезон

Семь Королевств погружаются в гражданскую войну. На престол взошел старший сын Серсеи Джоффри. Братья Роберта Ренли и Станнис Баратеоны имеют претензии на престол, причем последний – на законных основаниях. Он заручается поддержкой красной жрицы, а его тень убивает брата.

Робба Старка провозгласили королем Севера. Пока он воюет на юге, на его земли положил глаз Бэйлон Грейджой с Железных островов. К слову, его сынок Теон предает Робба и захватывает Винтерфелл, попутно убивая двух мальчиков, чтобы все думали, что это Бран и Риккон. Джейме Ланнистер оказывается в плену у "молодого волка". Позже Кейтилин отпускает его, поручая Бриенне Тарт довести до Королевской гавани в обмен на дочерей.

В Эссосе остатки кхаласара Дейенерис нашли приют в богатом городе Кварте, правители которого хотят забрать драконов. Бурерожденная жестко расправляется с обидчиками.

Тайвин Ланнистер переломил ход битвы у Черноводной, пытается укрепить власть внука Джоффри и выиграть для него войну Пяти Королей.

За Стеной отряд Ночного дозора узнает о большом сборе одичалых, которые хотят выжить, когда мертвые начнут свое наступление.

Третий сезон

Робб Старк теряет часть войска из-за казни одного из своих знаменосцев – Карстарка. Он принимает условия Фреев и уговаривает своего дядю Эдмура Талли искупить вину и жениться на Рослин Фрей – дочери лорда Волдера. Лорд Винтерфелла отправляется в Близнецы на свадьбу, однако попадает в западню – его предает дом Фреев и Болтонов, которые подло убивают самого Короля Севера, его беременную жену, мать и вырезают его войско. Этот эпизод получил название "Красная свадьба".

На севере Джон Сноу во время вылазки за Стену пытается скрывать свои цели от Короля за Стеной Манса Рейдера. Пытаясь втереться ему в доверие, он нарушает свою клятву с одичалой Игритт, а также сообщает Тормунду о слабых местах Стены, чтобы тот смог перелезть через нее вместе со своим отрядом и Сноу, чтобы атаковать Ночной дозор с южной стороны Стены.

Дейенерис отправляется в бухту Работорговцев в поисках собственной армии. Она пытается купить около восьми тысяч Безупречных – абсолютно послушных воинов, не ощущающих боли и страха. Дейенерис соглашается купить их всех в обмен на самого большого дракона – Дрогана. В итоге она уничтожает работорговца и освобождает рабов.

Четвертый сезон

Ланнистеры готовят свадьбу Джоффри и Маргерри Тирел, попутно выдав замуж за Тириона Сансу. На королевской свадьбе Джоффри унижает карлика. В итоге происходит самая ожидаемая смерть сезона! Джоффа отравили вином и он задыхается и синеет прямо на руках Серсеи. Тириона кидают в темницу, а Санса умудряется сбежать. Королем становится Томен.

На суде за жизнь Тириона остается без головы "Красный змей Дорна" Оберин в поединке с Горой. Последний умирает от яда, но Серсея решила воскресить великана. Тем временем Тириону помогают сбежать, и он убивает Тайвина.

Джон возвращается на Стену. Дозорные во время битвы с одичалыми одерживают победу. А за армией Манса следует еще более страшная угроза — белые ходоки.

Дейенерис Таргариен намерена захватить Миэрин, где она собирается получить достаточное количество кораблей, чтобы доплыть до Вестероса и захватить железный трон.

Пятый сезон

Мизинец выдает Сансу за бастарда Русе Болтона, и тот начинает над ней издеваться. В итоге она бежит с Теоном (вонючкой). Томен женится на Маргерри, из-за чего Серсея теряет контроль над престолом. Королева-мать заключает союз с Его-Воробейшеством, в результате чего Лорас и Маргерри оказываются в тюрьме. А следом за ними и сама Серсея.

Дейенерис правит Миэрином, но многим не нравятся ее методы. Она принимает Тириона своим десницей, Джораха выгоняет за предательство и становится жертвой Сынов Гарпии. В итоге "мать драконов" улетает на драконе, после чего ее захватит кхалассар.

Тем временем Джон на стене становится командующим Ночного дозора. Он отправится в Суровый дом, чтобы спасти одичалых от белых ходоков. В смертельной битве у армии мертвых будет большое пополнение. На Стене группа мятежников убивает Джона.

Шестой сезон

Арья Старк в Браавосе познает тайны безликих. Ее лишают зрения за проступок, после чего Бродяжка начинает ее истязать. Арья одерживает победу и становится безликой. Она отправится в Вестерос и вырежет дом Фреев за "красную свадьбу".

За Стеной трехглазый ворон делает из Брана Старка своего преемника и учит его управлять силами. Тем временем, Джон воскрес! Он наказывает клятвопреступников и отправляется с Сансой отвоевывать дом вместе с одичалыми.

Серсея переживает унижение дороги стыда до замка. Королева-мать спалит септу с Маргерри, Его Воробейшеством и придворными диким огнем, из-за чего Томен "выйдет" из окна.

Дейенерис в Дош Кхалин сжигает кхалов и демонстрирует вновь, что она неопалимая. С армией дотракийцев она возвращается в Миэрин. Яра и Теон присоединяются к "матери драконов".

Джон в "битве бастардов" разгромит армию Болтона и отвоюет Винтерфелл, а Санса скормит своего мужа Рамси его же псам. Бран узнает тайну происхождения Джона – он сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена, то есть законный наследник престола.

Седьмой сезон

Джон отправляется к "матери драконов", чтобы заручиться ее поддержкой в битве с мертвыми и собрать обсидиан на драконьем камне. Он отправляется за Стену, чтобы привести мертвого в Королевскую гавань в качестве доказательства. Дейенерис на драконе спасет отряд безумцев и потеряет одного из драконов, который станет "ручным псом" Короля Ночи.

Арья отправляется в Винтерфелл, где осталась Санса с Мизинцем, который пытается натравить сестер друг на друга. Арья перережет ему горло. Там же они встречаются с Браном, который окончательно стал трехглазым вороном.

Дейенерис разгромит на драконах армию Джейме. В Королевской гавани состоится большой совет всех воюющих сторон, где будет представлен "живой мертвец". Серсея за закрытыми дверьми пообещает Тириону поддержку в битве с Королем Ночи, но это будет обман.

Джон с Дейенерис отправятся в Винтерфелл, на борту корабля между ними произойдет секс. Тем временем Король Ночь добрался со своей армией до Стены и разрушил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO "Игра престолов".

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