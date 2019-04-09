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Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

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До выхода первой серии восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" остались считанные дни, но не у всех хватает времени освежить в памяти все, что произошло.

OBOZREVATEL кратко собрал основные моменты предыдущих семи сезонов самой ожидаемой ленты, чтобы подготовить читателей к старту.

Первый сезон

Лорд Винтерфелла Эддард Старк становится десницей короля, своего давнего друга Роберта Баратеона, и забирает дочерей Арью и Сансу в Королевскую гавань. Предыдущий десница Джон Аррен плохо закончил, узнав что-то очень важное.

Один из младших сыновей Бран увидел любовные утехи королевы Серсеи Ланнистер с братом-близнецом Джейме, за что последний выталкивает мальчика с верхушки башни и тот становится калекой.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Кейтилин захватывает Тириона в плен и везет его в замок к сестре для правосудия, подозревая его в покушении на сына. Сама виновата в дальнейшей войне! Тем более, что Тириона отпустят после суда поединком.

В Королевской гавани Эддард погружается в круговорот интриг и узнает главную тайну и лишается головы на глазах у дочерей. Арья сбегает из города.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Визерис Таргариен выдает сестру Дейенерис замуж за кхала Дрого, чтобы вернуть себе трон. Она беременеет, но теряет сына и мужа из-за доверия Мейги (ведьме). Зато из яиц вылупляются драконы! Робб Старк идет войной на Ланнистеров. Джон Сноу уходит в Ночной дозор.

Второй сезон

Семь Королевств погружаются в гражданскую войну. На престол взошел старший сын Серсеи Джоффри. Братья Роберта Ренли и Станнис Баратеоны имеют претензии на престол, причем последний – на законных основаниях. Он заручается поддержкой красной жрицы, а его тень убивает брата.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Робба Старка провозгласили королем Севера. Пока он воюет на юге, на его земли положил глаз Бэйлон Грейджой с Железных островов. К слову, его сынок Теон предает Робба и захватывает Винтерфелл, попутно убивая двух мальчиков, чтобы все думали, что это Бран и Риккон. Джейме Ланнистер оказывается в плену у "молодого волка". Позже Кейтилин отпускает его, поручая Бриенне Тарт довести до Королевской гавани в обмен на дочерей.

В Эссосе остатки кхаласара Дейенерис нашли приют в богатом городе Кварте, правители которого хотят забрать драконов. Бурерожденная жестко расправляется с обидчиками.

Тайвин Ланнистер переломил ход битвы у Черноводной, пытается укрепить власть внука Джоффри и выиграть для него войну Пяти Королей.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

За Стеной отряд Ночного дозора узнает о большом сборе одичалых, которые хотят выжить, когда мертвые начнут свое наступление.

Третий сезон

Робб Старк теряет часть войска из-за казни одного из своих знаменосцев – Карстарка. Он принимает условия Фреев и уговаривает своего дядю Эдмура Талли искупить вину и жениться на Рослин Фрей – дочери лорда Волдера. Лорд Винтерфелла отправляется в Близнецы на свадьбу, однако попадает в западню – его предает дом Фреев и Болтонов, которые подло убивают самого Короля Севера, его беременную жену, мать и вырезают его войско. Этот эпизод получил название "Красная свадьба".

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

На севере Джон Сноу во время вылазки за Стену пытается скрывать свои цели от Короля за Стеной Манса Рейдера. Пытаясь втереться ему в доверие, он нарушает свою клятву с одичалой Игритт, а также сообщает Тормунду о слабых местах Стены, чтобы тот смог перелезть через нее вместе со своим отрядом и Сноу, чтобы атаковать Ночной дозор с южной стороны Стены.

Дейенерис отправляется в бухту Работорговцев в поисках собственной армии. Она пытается купить около восьми тысяч Безупречных – абсолютно послушных воинов, не ощущающих боли и страха. Дейенерис соглашается купить их всех в обмен на самого большого дракона – Дрогана. В итоге она уничтожает работорговца и освобождает рабов.

Четвертый сезон

Ланнистеры готовят свадьбу Джоффри и Маргерри Тирел, попутно выдав замуж за Тириона Сансу. На королевской свадьбе Джоффри унижает карлика. В итоге происходит самая ожидаемая смерть сезона! Джоффа отравили вином и он задыхается и синеет прямо на руках Серсеи. Тириона кидают в темницу, а Санса умудряется сбежать. Королем становится Томен.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

На суде за жизнь Тириона остается без головы "Красный змей Дорна" Оберин в поединке с Горой. Последний умирает от яда, но Серсея решила воскресить великана. Тем временем Тириону помогают сбежать, и он убивает Тайвина.

Джон возвращается на Стену. Дозорные во время битвы с одичалыми одерживают победу. А за армией Манса следует еще более страшная угроза — белые ходоки.

Дейенерис Таргариен намерена захватить Миэрин, где она собирается получить достаточное количество кораблей, чтобы доплыть до Вестероса и захватить железный трон.

Пятый сезон

Мизинец выдает Сансу за бастарда Русе Болтона, и тот начинает над ней издеваться. В итоге она бежит с Теоном (вонючкой). Томен женится на Маргерри, из-за чего Серсея теряет контроль над престолом. Королева-мать заключает союз с Его-Воробейшеством, в результате чего Лорас и Маргерри оказываются в тюрьме. А следом за ними и сама Серсея.

Дейенерис правит Миэрином, но многим не нравятся ее методы. Она принимает Тириона своим десницей, Джораха выгоняет за предательство и становится жертвой Сынов Гарпии. В итоге "мать драконов" улетает на драконе, после чего ее захватит кхалассар.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Тем временем Джон на стене становится командующим Ночного дозора. Он отправится в Суровый дом, чтобы спасти одичалых от белых ходоков. В смертельной битве у армии мертвых будет большое пополнение. На Стене группа мятежников убивает Джона.

Шестой сезон

Арья Старк в Браавосе познает тайны безликих. Ее лишают зрения за проступок, после чего Бродяжка начинает ее истязать. Арья одерживает победу и становится безликой. Она отправится в Вестерос и вырежет дом Фреев за "красную свадьбу".

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

За Стеной трехглазый ворон делает из Брана Старка своего преемника и учит его управлять силами. Тем временем, Джон воскрес! Он наказывает клятвопреступников и отправляется с Сансой отвоевывать дом вместе с одичалыми.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Серсея переживает унижение дороги стыда до замка. Королева-мать спалит септу с Маргерри, Его Воробейшеством и придворными диким огнем, из-за чего Томен "выйдет" из окна.

Дейенерис в Дош Кхалин сжигает кхалов и демонстрирует вновь, что она неопалимая. С армией дотракийцев она возвращается в Миэрин. Яра и Теон присоединяются к "матери драконов".

Джон в "битве бастардов" разгромит армию Болтона и отвоюет Винтерфелл, а Санса скормит своего мужа Рамси его же псам. Бран узнает тайну происхождения Джона – он сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена, то есть законный наследник престола.

Седьмой сезон

Джон отправляется к "матери драконов", чтобы заручиться ее поддержкой в битве с мертвыми и собрать обсидиан на драконьем камне. Он отправляется за Стену, чтобы привести мертвого в Королевскую гавань в качестве доказательства. Дейенерис на драконе спасет отряд безумцев и потеряет одного из драконов, который станет "ручным псом" Короля Ночи.

Арья отправляется в Винтерфелл, где осталась Санса с Мизинцем, который пытается натравить сестер друг на друга. Арья перережет ему горло. Там же они встречаются с Браном, который окончательно стал трехглазым вороном.

Что было в предыдущих сезонах "Игры престолов": краткое содержание

Дейенерис разгромит на драконах армию Джейме. В Королевской гавани состоится большой совет всех воюющих сторон, где будет представлен "живой мертвец". Серсея за закрытыми дверьми пообещает Тириону поддержку в битве с Королем Ночи, но это будет обман.

Джон с Дейенерис отправятся в Винтерфелл, на борту корабля между ними произойдет секс. Тем временем Король Ночь добрался со своей армией до Стены и разрушил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO "Игра престолов".

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