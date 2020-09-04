Что будет с сериалом "Воронины" после смерти Клюева: продюсер дал пояснение

Генеральный директор российского канала СТС, продюсер Вячеслав Муругов рассказал, что сериал "Воронины", в котором в одной из главных ролей снимался Борис Клюев, планировали продлить. По его словам, смерть актера отразится на судьбе проекта.

По словам Муругова, ситком о семье Ворониных был брендообразующим проектом. Канал не планировал окончательно закрывать сериал и собирался снять еще два сезона ленты, пишут "Дни.Ру"

Он также добавил, что переговоры о производстве новых частей сериала "Воронины" были назначены как раз на 1 сентября – день, когда умер Борис Клюев. Сейчас же их отложили на неопределенное время.

Актеры сериала "Воронины" Борис Клюев и Анна Фроловцева. Одна Минута

"Для нас это большая утрата. Все причастные к созданию ленты очень переживают из-за случившегося. Думать о делах пока никто не может. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос – как-то мысленно и физически помочь родным и близким Клюева", – поделился Муругов.

Он также подчеркнул, что именно актерская деятельность могла усугубить течение болезни Бориса Клюева. Актер боролся с онкологией, которую диагностировали ему в 2018 году. Несмотря на тяжелую болезнь, он не прекращал сниматься и играть спектакли в театре.

Отметим, в популярном российском сериале "Воронины" Борис Клюев играл одну из главных ролей – Николая Петровича Воронина. Сериал впервые вышел на экраны в 2009 году на канале СТС. В 2019 году актеры и создатели сообщили о закрытии проекта.

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