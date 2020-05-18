"Черный ворон": в Украине состоялась громкая премьера. Все детали

17 мая на "1+1" состоялась телепремьера исторической драмы "Черный ворон", созданной по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

Фильм рассказывает историю жизни отамана Ивана Чорноуса, которому выпала судьба стать участником повстанского движения времен Холодноярской республики. Режиссером картины стал Тарас Ткаченко. OBOZREVATEL рассказывает читателям, почему стоит посмотреть фильм "Черный ворон".

Фильм "Черный ворон" tsn.ua

Так, картина рассказывает об одной из наиболее трагических страниц в истории Украины. В основе романа лежит история борьбы украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Фильм "Черный ворон" Facebook @Чорний ворон

Фильм "Черный ворон" богат актерским составом. Так, одну из главных ролей в картине играет популярный украинский актер Павел Москаль. Роль Ивана Чорноуса исполняет актер Тарас Цимбалюк, а роль гадалки Явдохи – Наталья Сумская.

Фильм "Черный ворон" tsn.ua

В кадре актеры удивляют и своими нарядами: специально для съемок было разработано более 400 образов. Костюмы были специально отшитые и украшены аутентичными деталями из антикварных ярмарок. Многие наряды были созданы с нуля.

Фильм "Черный ворон" vycherpno.ck.ua

Фильм "Черный ворон" tsn.ua

Саундтреком к исторической драме стала песня "Веселі, брате, часи настали…" Святослава Вакарчука. Кроме того, композитором других тем фильма стал клавишник группы "Океан Ельзи" Милош Елич. Известно, что для некоторых сцен он сам играл на гитаре и фортепиано.

Фильм "Черный ворон" galychyna.if.ua

Кроме того, интересная деталь: закадровый текст в картине читает сам автор романа, украинский писатель Василий Шкляр.

Василий Шкляр tsn.ua

Посмотреть фильм онлайн можно на официальном сайте канала "1+1".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шоумен Сергей Притула назвал пять своих любимых украинских фильмов.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.