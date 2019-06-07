Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ: что о нем известно

Темнокожий ликвидатор Чернобыля Игорь Хиряк уже дал несколько интервью после расистского скандала с одноименным сериалом и рассказал, как попал на ЧАЭС и что именно там делал.

Как известно, британская актриса и сценаристка Карла Мери раскритиковала сериал из-за отсутствия темнокожих актеров. Другие пользователи агрессивно восприняли это, мол, там их быть и не должно. Но, как оказалось, в ликвидации таки принял участие чернокожий мужчина — Игорь Хиряк. Он рассказал "Комсомольской правде", что его призвали в армию из Вологодской области в Киев (чтобы посмотреть фото — доскролльте новость до конца).

Как отметил Хиряк, во время аварии на ЧАЭС он служил в войсковой части 75110, а в 210-ю понтонно-мостовую бригаду попал в 1985 году по призыву. Вместе с другими солдатами строил понтонный мост через реку Припять для эвакуации жителей.

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ crimea.kp.ru/ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИ

Хиряк признался, что до того, как образовался скандал, он не видел сериал, а уже затем посмотрел несколько эпизодов.

"Что касается критики по поводу того, что в сериале нет темнокожих, могу сказать одно: это личное дело режиссера. У меня к нему никаких претензий нет", — прокомментировал ликвидатор.

Мужчина добавил, что не знает происхождение цвета своей кожи: он, как и его отец, родился в Харькове, а мать — уроженка Белозерска. По словам Хиряка, в Череповец семья переехала, когда ему было два года.

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ kp.ru

Всего в районе Припяти провел год с перерывами, рассказал ликвидатор. "Первый заезд туда был на 2,5 месяца, — вспомнил мужчина. — А потом ездил туда только по выходным с шефом в течение года, пока не кончилась служба. Сейчас тяжело сказать, повлияла ли радиация на моё здоровье".

По словам Хиряка, поначалу в молодости его загоняли по врачам, ведь был слабый иммунитет.

За ликвидацию аварии, добавил мужчина, он награжден Знаком "Участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС", грамотой МЧС и наградой за заслуги перед Отечеством 2 степени.

Как отметил ликвидатор, сейчас он живет в Череповце, работает водителем на заводе и имеет семью: жену и сына.

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ kp.ru

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ kp.ru

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ kp.ru

Также Хиряк рассказал "Звезде" о работе, которую тогда выполнял: по его словам, неделя за неделей чередовались смены непосредственно на мосту через реку и на пострадавшей станции.

"Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию. На ней на обводном канале был понтонный мост, также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы", — рассказал мужчина.

Ликвидатор назвал конкретные цифры доз радиации: значения, которые показывал дозиметр, просто находясь на воздухе, достигали четырех рентген в час, в то время как "на конкретных предметах и больше 100 зашкаливало".

Хиряк отметил, что во время ликвидации последствий аварии он получил ожог гортани и большую опухоль, также в настоящий момент, "как все чернобыльцы", он находится на пенсии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась тем фактом, что в сериале "Чернобыль" от HBO нет темнокожих актеров. Фанаты бурно отреагировали на ее слова. Затем расистский скандал получил неожиданное продолжение: среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС был темнокожий мужчина.

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