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Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ: что о нем известно

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Темнокожий ликвидатор Чернобыля Игорь Хиряк уже дал несколько интервью после расистского скандала с одноименным сериалом и рассказал, как попал на ЧАЭС и что именно там делал.

Как известно, британская актриса и сценаристка Карла Мери раскритиковала сериал из-за отсутствия темнокожих актеров. Другие пользователи агрессивно восприняли это, мол, там их быть и не должно. Но, как оказалось, в ликвидации таки принял участие чернокожий мужчина — Игорь Хиряк. Он рассказал "Комсомольской правде", что его призвали в армию из Вологодской области в Киев (чтобы посмотреть фото — доскролльте новость до конца).

Как отметил Хиряк, во время аварии на ЧАЭС он служил в войсковой части 75110, а в 210-ю понтонно-мостовую бригаду попал в 1985 году по призыву. Вместе с другими солдатами строил понтонный мост через реку Припять для эвакуации жителей.

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Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

crimea.kp.ru/ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИ

Хиряк признался, что до того, как образовался скандал, он не видел сериал, а уже затем посмотрел несколько эпизодов.

"Что касается критики по поводу того, что в сериале нет темнокожих, могу сказать одно: это личное дело режиссера. У меня к нему никаких претензий нет", — прокомментировал ликвидатор.

Мужчина добавил, что не знает происхождение цвета своей кожи: он, как и его отец, родился в Харькове, а мать — уроженка Белозерска. По словам Хиряка, в Череповец семья переехала, когда ему было два года.

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

kp.ru

Всего в районе Припяти провел год с перерывами, рассказал ликвидатор. "Первый заезд туда был на 2,5 месяца, — вспомнил мужчина. — А потом ездил туда только по выходным с шефом в течение года, пока не кончилась служба. Сейчас тяжело сказать, повлияла ли радиация на моё здоровье".

По словам Хиряка, поначалу в молодости его загоняли по врачам, ведь был слабый иммунитет.

За ликвидацию аварии, добавил мужчина, он награжден Знаком "Участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС", грамотой МЧС и наградой за заслуги перед Отечеством 2 степени.

Как отметил ликвидатор, сейчас он живет в Череповце, работает водителем на заводе и имеет семью: жену и сына.

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

kp.ru

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

kp.ru

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

Чернокожий ликвидатор Чернобыля стал звездой СМИ

kp.ru

Также Хиряк рассказал "Звезде" о работе, которую тогда выполнял: по его словам, неделя за неделей чередовались смены непосредственно на мосту через реку и на пострадавшей станции.

"Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию. На ней на обводном канале был понтонный мост, также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы", — рассказал мужчина.

Ликвидатор назвал конкретные цифры доз радиации: значения, которые показывал дозиметр, просто находясь на воздухе, достигали четырех рентген в час, в то время как "на конкретных предметах и больше 100 зашкаливало".

Хиряк отметил, что во время ликвидации последствий аварии он получил ожог гортани и большую опухоль, также в настоящий момент, "как все чернобыльцы", он находится на пенсии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась тем фактом, что в сериале "Чернобыль" от HBO нет темнокожих актеров. Фанаты бурно отреагировали на ее слова. Затем расистский скандал получил неожиданное продолжение: среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС был темнокожий мужчина.

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Место
УкраинаЧернобыль
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