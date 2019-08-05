"Черная вдова" Marvel: когда выйдет, трейлер, где смотреть онлайн

Наташа Романофф, известная как Черная вдова, занимает одну из ключевых ролей в современной кинематографической вселенной Marvel.

И вот, наконец, свершилось! Представители студии Marvel объявили, что фильм "Черная вдова" не только будет, но и уже активно снимается.

Когда же ждать премьеры фильма "Черная вдова"? Какие актеры исполнят главные роли и встретятся ли зрителям знакомые лица? А, самое главное, какой же будет сюжет в основе?

Когда выйдет фильм "Черная вдова" 2020?

Ориентировочная дата выхода фильма – 1 мая 2020 года, однако создатели оставляют за собой право изменить ее в силу тех или иных обстоятельств.

Съемки, тем не менее, начались в конце мае 2019 года, в далекой Норвегии. Вероятно, зрителей ждут потрясающие виды природы. На Comic-Con в Сан-Диего представители фильма показали некоторые эксклюзивные материалы со съемок, которых, к сожалению, не найти в свободном доступе. По словам съемочной группы, съемки фильма "Черная вдова" будут длиться до сентября 2019 года.

О чем будет фильм "Черная вдова" 2020?

Создатели ревностно охраняют информацию о сюжете грядущего фильма, поэтому поклонникам остается довольствоваться собственными теориями, доводами логики и, конечно же, комиксами про персонажа Наташу Романофф. Скорее всего, сценарий был написан как отдельная история, однако общую картину уловить вполне можно.

Для начала стоит сделать самый простой вывод: фильм "Черная вдова" будет своеобразным флэшбеком, потому что в последней части "Мстителей" Наташа Романофф пожертвовала собой ради спасения своих друзей и всего человечества. Вряд ли эта зрелищная и важная смерть будет проигнорирована.

Скорее всего, поклонники, наконец-таки, узнают, что же произошло в Будапеште. Этот вопрос многим не давал покоя на протяжении всей линейки "Мстителей". Теорию о Будапеште так же подтверждает то, что в сюжете будут задействованы Елена Белова и Мелина Востокофф, известная как Железная дева, русские шпионки, проходившие точно такую же подготовку, как и Наташа.

Фильм наверняка будет основываться противостоянии Черной вдовы, переметнувшейся на сторону Соединенных Штатов Америки, и Елены Беловой, оставшейся преданной России.

По канону предыдущего фильма стало ясно, что Наташа Романофф переметнулась к американцам не просто так, а из-за связи с Клинтом Бартоном, более известным как Соколиный глаз, но об участии актера Джереми Реннера, который исполнял эту роль в киновселенной, пока что ничего неизвестно. Вполне возможно, что зрителей ждет большой сюрприз.

Где смотреть фильм "Черная вдова"?

Этот фильм определенно достоин похода в кинотеатр. "Черная вдова" обещает быть, в первую очередь, зрелищной, а блокбастеры отлично смотрятся на больших экранах. К тому же, супергеройские фильмы Marvel обычно очень нескоро появляются в свободном доступе после премьеры.

Кто снимает фильм "Черная вдова"?

На пост режиссера сольного фильма про Черную вдову претендовали многие американские режиссеры, в числе которых довольно известные Джосс Уидон ("Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона") и Нил Маршалл ("Судный день"). Но и тому, и другому отказали, потому что было решено искать режиссера женщины.

В списке претенденток было шестьдесят пять имен, в итоге режиссерское кресло досталось Кейт Шортланд, которая уже проявила себя через работу над фильмами "Эрудиция" и "Берлинский синдром". Важно отметить, что режиссера утвердили только после личной встречи с бессменной исполнительницей Наташи Романофф, актрисой Скарлетт Йоханссон.

Над сценарием трудилась Жаклин Шеффер, впоследствии правки вносил Нед Бенсон. Оба специалиста пока что не могут похвастаться видными работами в большом кино, но, вполне вероятно, "Черная вдова" станет для них прорывом в карьере.

Исполнительный продюсер - Кевин Файги, который по праву считается создателем кинематографической вселенной Marvel. Он работал абсолютно над всеми фильмами, входящими в нее.

Трейлер фильма "Черная вдова"

Официального трейлера пока что нет, поэтому посмотрите талантливый фанатский видеоролик о "Черной вдове":

Актерский состав

Главную роль исполняет актриса Скарлетт Йоханссон, которая уже много лет отыгрывает Наташу Романофф (Черную вдову) на большом экране в рамках киновселенной Марвел. В первый раз она примерила этот образ для фильма "Железный человек 2", вышедший в 2008 году.

Также известно, что в фильме снимаются Дэвид Харбор (Алексей "Красный Страж" Шостаков"), Рэйчел Вайс (Мелина Востокофф), Флоренс Пью (Елена Белова), О. Т. Фангбенли (Мэйсон) и Рэй Уинстон, роль которого неизвестна. Вероятно, к касту до премьеры присоединится кто-то еще.

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